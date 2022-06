Pod koniec kwietnia w polskim lesie zauważono, że wataha wilków spaceruje z nietypowym gościem - czarnym... no właśnie nie wiadomo dokładnie czym. Równie dobrze mógł to być niezwykły wilk, jak i pies (co byłoby naprawdę wyjątkowe) albo mieszaniec. Wiemy już, o jakie zwierzę chodzi i jaki los go spotka.