Myślicie, że to chemtrails, a to smugi kondensacyjne. Niestety, one też mają dużo na sumieniu

Katherine Estep, dyrektor ds. Komunikacji w branżowej grupie handlowej Airlines for America, mówi, że linie lotnicze współpracują z NASA i FAA w celu rozwiązania problemu potencjalnego wpływu smug kondensacyjnych poprzez bardziej wydajne samoloty, strategie zarządzania ruchem lotniczym i zastąpienie tradycyjnego paliwa do silników odrzutowych zrównoważonym paliwem lotniczym. Do tego zestawu spokojnie można by dodać korekty wysokości, sugerowane przez zespół Stettlera. Co prawda wprowadzenie tych korekt zwiększyłoby zarówno zużycie paliwa jak i ilość dwutlenku węgla emitowanego przez samoloty, ale wzrost ten wynosiłby zaledwie 0,27 proc.