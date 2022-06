Praca zdalna 2022 - przegląd niezbędnych urządzeń do pracy poza domem

Na co dzień większość z nas realistycznie nie potrzebuje telefonu ani najnowszego, ani z najwyższej półki, zwłaszcza jeśli pracujemy zdalnie i większość dnia i tak spędzamy przy komputerze. Podczas wyjazdów jednak telefon to bezcenne narzędzie pracy i komunikacji. To także aparat, który przez cały czas mamy przy sobie i którym uwiecznimy widoki podczas workation czy dłuższych wizyt w innych krajach. Na pewno warto też zainwestować w urządzenie posiadające technologię eSIM; ułatwi to w znaczny sposób skorzystanie z sieci w innych krajach i przełączanie się na lokalnego operatora po powrocie do kraju. A to szalenie istotne, zwłaszcza że pracując zdalnie, podstawowym i najważniejszym narzędziem jest stabilne połączenie z internetem.