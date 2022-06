Nadszedł ten czas, gdy pytanie "a będzie na winylu?" straciło sens. Nie, nie będzie do czasu normalizacji sytuacji. Dziś, mało tego, że termin realizacji zleceń na winyle jest absurdalny i nie pozwala skoordynować trasy z dniem premiery czy opublikować wszystkich formatów z tą samą datą (…) Odrzucamy kolejne testpressy i kolejne są równie złe, bo nikt, po stronie produkcji, ich nie sprawdza. My już i tak za nie zapłaciliśmy, więc po co się starać? Przychodzą nakłady "gotowych" płyt z błędami (fale Dunaju, powietrze zatopione w płytach, pogięte zafoliowane okładki). O wzrastających cenach produkcji nawet nie ma co mówić. Tak się, moi drodzy, nie da – brzmiał apel polskiej niezależnej wytwórni Anteny Krzyku.