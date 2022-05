Ponieważ Unlimited 8 ProAnimal jest odkurzaczem bezprzewodowym, najpierw musiałem naładować dołączony do zestawu akumulator. Podłączyłem zatem do odkurzacza dołączoną do zestawu baterię. Całość podłączyłem do gniazdka i pozostawiłem taki zestaw na kilka godzin. Zanim kontrolka na odkurzaczu wskazała pełne naładowanie, naszła mnie pewna refleksja. Nigdy wcześniej nie korzystałem z odkurzacza pionowego. Jako miłośnik raczej konserwatywnych rozwiązań, zawsze ciągnę za sobą klasyczny odkurzacz przewodowy i workowy, więc pomijając już funkcję usuwania sierści, korzystanie z odkurzacza marki Bosch miało być dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem. Zawsze wydawało mi się, że odkurzacze pionowe - ze względu na niewielki zbiornik na kurz - nadają się jedynie do szybkiego sprzątnięcia rozsypanego cukru czy soli, a nie do solidnego posprzątania całego mieszkania.