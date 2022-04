ConQuest w porozumieniu z Nintendo of Europe przygotował specjalny turniej w Mario Kart 8 Deluxe. Dobór gry jest jak najbardziej trafny. Wyścigówka z Mario i ekipą to najchętniej kupowana produkcja dla konsoli Nintendo Switch. Z ponad 43 milionami sprzedanych egzemplarzy, Mario Kart trafił średnio do co trzeciego posiadacza Switcha na świecie. Bardzo dobry wybór zakupowy, gra jest bowiem rewelacyjna.