"Usługa online wyłączona. Żona nie jest już dostępna."

Kondo wybrał Miku z uwagi na swoją fikcjoseksualność, czyli skłonność do odczuwania więzi romantycznej i erotycznej z fikcyjnymi postaciami. Jego wybranka to wokaloid, a więc wygenerowana komputerowo pod okiem inżynierów, muzyków i speców od marketingu gwiazda muzyki pop - w estetyce anime. Hatsune Miko ma na swoim koncie między innymi występ na festiwalu Coachella, gdzie grali również Rage Against the Machine czy Travis Scott. Awatar Miku był przez pewien czas oferowany przez Gatebox.