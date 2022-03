Na Podkarpaciu byli członkowie AK, z którymi współpracował Sylwin, pamiętali go. Nigdy nie ukrywał, że jest postacią nieheteronormatywną, ale nikomu to nie przeszkadzało. A jednak to w Niemczech, nie w Polsce, wyszła książka o tym bohaterze, która do dziś nie doczekała się polskiego tłumaczenia. Rubinstein to wciąż postać nieznana, choć jego historia przeniesiona została na deski teatru, a inspiracją był cytowany przeze mnie reportaż Angeliki Kuźniak.