Podepną SSD prosto do karty graficznej. IBM i Nvidia łączą siły, żeby zwiększyć wydajność

W komputerach osobistych takie podzespoły jak procesory, kości pamięci, układy graficzne oraz dyski podłącza się do tzw. płyty głównej. To ona pozwala na przesyłanie informacji w odpowiedniej kolejności, dzięki którym pecety wykonują zadane przez system operacyjny obliczenia. Nvidia oraz IBM wpadli jednak na pomysł, by zmienić ten paradygmat.