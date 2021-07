Telewizor OLED do oglądania sportu – oto wymarzony sprzęt kibica

Modele LG OLED C1 i G1 Gallery to telewizory 4K, które pracują w rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli, czyli wyświetlają obraz składający się z niemal 8,3 mln samoświecących pikseli. Daje to możliwość sterowania jasnością i kolorem każdego elementu składowego obrazu na poziomie nieosiągalnym dla konkurujących rozwiązań. Wybierając telewizor OLED jako najlepszy telewizor do sportu możemy być pewni obrazu o nieskończonym kontraście, a to dopiero początek listy atutów związanych z tą technologią.