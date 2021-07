Jedziesz na wakacje za granicę? Sprawdź, jak wyglądają opłaty za roaming w ramach Unii Europejskiej u wybranego przez siebie operatora. Porównujemy oferty sieci Play, Plus, T-Mobile i Orange.

Już kilka lat temu sieci komórkowe działające na starym kontynencie zostały zmuszone do wdrożenia zasady roam like at home, która zakłada wyrównanie cen za usługi realizowane w roamingu na terenie Unii Europejskiej z tymi w kraju. Dla polskich telekomów była to fatalna informacja, bo w praktyce polskie sieci komórkowe home zaczęły dopłacać do interesu – statystycznie częściej wyjeżdżamy z kraju, niż gościmy innych Europejczyków.

Nie dziwi, że firmy działające na polskim rynku telekomunikacyjnym zaczęły kombinować; pojawiły się dodatkowe wymagania i specjalne pakiety, a niektóre taryfy straciły dostęp do roamingu w ogóle. Od czasu wdrożenia roam like at home minęły jednak cztery lata, a w 2020 r. mieliśmy inne sprawy na głowie niż podróże zagraniczne. Teraz temat wrócił jednak na wokandę za sprawą paszportów covidowych i sprawdziliśmy, jak do sprawy podchodzą dziś sieci Play, Plus, T-Mobile i Orange.

Roaming na wakacje 2021

Przyjrzeliśmy się ofertom na roaming od czterech głównych operatorów telefonii komórkowej — zarówno w abonamencie, jak i w ramach taryf na kartę. Sprawdziliśmy, jak wyglądają ceny połączeń, wiadomości oraz internetu mobilnej podczas podróżowania po Unii Europejskiej.

Roaming UE w Play — ceny i zasady

Roaming w sieci Play

Play na swojej stronie internetowej chwali się, że w przypadku jego abonamentów połączenia w roamingu UE można odbierać bezpłatnie we wszystkich planach taryfowych. Jeśli chodzi o nawiązywanie połączeń głosowych oraz wysyłanie SMS-ów i MMS-ów, to na terenie Unii Europejskiej są one traktowano tak samo jak połączenia krajowe (z jednym zastrzeżeniem: połączenia z Play do Play w roamingu są traktowane jak telefon do innej sieci).

Jeśli chodzi o internet mobilny w ramach roamingu, to Play wprowadził limity gigabajtów podane w cenniku dla danego abonamentu, a zużycie pomniejsza krajowy pakiet internetu. Po wykorzystaniu limitu gigabajtów należy liczyć się z opłatą w wysokości 17,12 zł za GB; można wykupić też pakiet 500 MB za 9 zł. Przykładowe pakiety prezentują się następująco:

Play Solo S+ za 45 zł — 8 GB internetu w kraju, 5,26 GB w roamingu UE;

Play Solo M za 55 zł — 40 GB internetu w kraju, 6,43 GB w roamingu UE;

Play Solo L za 75 zł — 140 GB internetu w kraju, 8,76 GB w roamingu UE.

Widać więc, że wysokość pakietu w roamingu jest wprost proporcjonalna nie do wysokości paczki internetowej do wykorzystania w kraju, a do opłaty miesięcznej. W przybliżeniu otrzymujemy od operatora nieco ponad 1 GB transferu za każde 10 zł na rachunku.

W przypadku ofert prepaid operator podaje, że rozmowy, SMS-y, MMS-y do Polski i lokalne są rozliczane tak, jak w Polsce do innych sieci. Transmisja danych w roamingu dostępna jest w ramach limitu GB, a potem płaci się 17,12 zł za GB.

A co z niesławnymi dopłatami do roamingu w przypadku Play?

W przypadku Play dodatkowe opłat są naliczane, jeśli w czteromiesięcznym okresie numer komórkowy klienta częściej logował się poza krajem niż w kraju. Telekomy w ten sposób zabezpiecza się przed abonentami, którzy nie korzystają z usługi w duchu zasady roam like at home (którą stworzono z myślą o osobach wyjeżdżających na wakacje albo w delegację). Wysokość dopłat do roamingu w sieci Play:

0,16 zł za minutę połączenia wychodzącego;

0,04 zł za minutę połączenia odebranego;

0,05 zł za SMS-a;

0,01 zł za MMS-a;

17,12 zł za GB.

Oprócz tego dostępne są też dodatkowe cenniki i pakiety obowiązujące poza Unią Europejską, w tym w… Wielkiej Brytanii. Brexit sprawił, że połączeń, wiadomości oraz internetu wykorzystywanego na Wyspach nie rozlicza się w ramach roam like at home.

Roaming UE w sieci Plus — ceny i zasady

Roaming w sieci Plus

Zielona sieć, podobnie jak fioletowa, informuje o możliwości korzystania z pakietów minut oraz wiadomości SMS/MMS na terenie Unii Europejskiej na takich samych zasadach jak w kraju. Wielkość dostępnego pakietu zależy od konkretnego abonamentu i można liczyć na nieco ponad 1 GB transferu za każde 10 zł opłaty miesięcznej. Pełny cennik można znaleźć w regulaminie operatora, a w każdej chwili można sprawdzić, ile zostało nam pakietu do wykorzystania, wysyłając SMS-a o treści L na numer 605020010.

Wedle regulaminu w przypadku nowych ofert prepaid również można korzystać z usług w roamingu w ramach pakietów wykorzystywanych w Polsce. Jeśli chodzi o internet, to tutaj mamy dostęp do nieco ponad 1 GB transferu za każde 10 zł wydane na pakiet internetowy w kraju. Osobom, które już są abonentami Plusa, radzę jednak zadzwonić do BOK-u i upewnić się, że podobne zasady obowiązuje w ich taryfie.

Trzeba też pamiętać o tzw. polityce uczciwego korzystania. Wedle informacji na stronie internetowej Plusa ci klienci, którzy w czteromiesięcznym badanym okresie częściej logują się do sieci poza Polską niż w naszym kraju, będą musieli uiszczać dopłaty w wysokości 0,16 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego, 0,04 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego, 0,05 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS, 0,23 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS (dodatkowe opłaty rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości MMS) oraz 23,95 zł za każdy GB (1024 MB) transmisji danych.

Roaming UE w T-Mobile — ceny i zasady

Roaming w sieci T-Mobile

W przypadku T-Mobile’a zasady dotyczące połączeń i wiadomości są podobne jak u innych operatorów — abonenci mogą wykorzystywać krajowe pakiety rozmów, SMS-ów oraz MMS-ów w ramach roamingu. Różnice widać z kolei w kwestii internetu, gdzie jak podaje regulamin całe krajowe pakiety Supernet 3 GB i 8 GB oraz Supernet Bez Limitu Danych 40 GB i 70 GB można wykorzystać również na terenie Unii Europejskiej. Dostępne są one odpowiednio w taryfach T-Mobile XS (35/45 zł miesięcznie), T-Mobile S (45/55 zł miesięcznie), T-Mobile M (55/65 zł miesięcznie) i T-Mobile L (75/85 zł miesięcznie).

W przypadku taryf prepaid również można liczyć na rozmowy i wiadomości taryfikowane tak samo, jak w kraju, a wysokość pakietu zależy od tego, ile użytkownik wydaje na usługę krajową. Tabele z przelicznikiem można znaleźć na stronie internetowej telekomu, ale co do zasady można liczyć na nieco ponad 1 GB transferu danych za każde wydane u operatora 10 zł. Do tego dochodzi oczywiście polityka uczciwego korzystania — jeśli w czteromiesięcznym okresie użytkownik częściej loguje się do sieci zagranicznej niż do polskiej, to obciążony zostanie dodatkowymi opłatami:

0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;

0,04 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;

0,05 zł za wysłaną wiadomość SMS;

0,012 zł za wysłaną wiadomość MMS;

16,73 zł za każdy GB transmisji danych.

Roaming UE w Orange — ceny i zasady

Roaming w sieci Orange

Pomarańczowy telekom jako pierwszy wdrożył zasadę roam like at home i nadal w swoich abonamentach pozwala na wykonywanie połączeń oraz wysyłanie SMS-ów i MMS-ów na takich samych zasadach, jak w kraju. W przypadku internetu mobilnego liczba dostępnych gigabajtów powinna być wyszczególniona w cennikach, a w przeciwnym razie dostępny jest cały pakiet krajowy. Podobnie wygląda to w przypadku usług typu prepaid, gdzie liczba gigabajtów również jest podawana w regulaminie danej taryfy.

Jeśli chodzi o politykę uczciwego korzystania w Orange, to w jej ramach osoby korzystające w czteromiesięcznym okresie częściej z usług poza granicami Polski niż kraju muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami. Wynoszą one 0,16 zł za minutę połączenia wykonanego, 0,04 zł za minutę połączenia odebranego, 0,05 zł za wysłanego SMS-a oraz 0,01672 zł za wysłanego MMS-a oraz 1 MB transferu. Więcej informacji na temat roamingu w Orange można znaleźć na stronie operatora.