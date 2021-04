Naukowcy stworzyli nowy, lżejszy izotop uranu. Może znaleźć zastosowanie w energetyce jądrowej

Uran to pierwiastek składający się z 92 protonów. Najpowszechniej występująca jego wersja ma w swoim jądrze dodatkowo 146 neutronów. Teraz naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk stworzyli znacznie lżejszy izotop tego pierwiastka.

Nowy izotop pierwiastka posiada jedynie 122 neutrony, czyli aż 24 mniej niż podstawowy. 122 neutrony i 92 protony, czyli mamy do czynienia z izotopem uranu-214.

Jak stworzyć nowy izotop pierwiastka?

Stworzenie nowego pierwiastka nie należało jednak do prostych zadań. W tym celu naukowcy pracujący pod kierownictwem Zhiyuana Zhanga z ChAN bombardowali próbki wolframu strumieniami wapnia i argonu. Gdy dochodziło do syntezy nowych atomów, były one wyodrębniane z próbki za pomocą specjalnego urządzenia magnetycznego (separatora).

Jak często dochodzi do powstania nowego izotopu? Badacze musieli zderzyć z próbką wolframu 1018 cząstek, aby doprowadzić do powstania i oddzielenia dwóch jąder uranu-214. Dla osób nieprzepadających za notacją wykładniczą 1018 to miliard miliardów. Do wytworzenia dwóch jąder trzeba było miliarda miliardów zderzeń.

Analiza eksperymentu pozwoliła także ustalić czas połowicznego rozpadu uranu-214. Wynosi on zaledwie 0,52 ms, a więc jest znacznie krótszy od wcześniej odkrytych izotopów uranu.

Po co komu nowy izotop uranu?

Badacze przekonują, że ultralekka wersja uranu może w przyszłości stać się bardziej wydanym źródłem energii dla generatorów jądrowych. Jednocześnie krótszy okres rozpadu połowicznego uranu-214 sprawia, że gospodarka odpadami promieniotwórczymi będzie w jego przypadku skuteczniejsza, a sam pierwiastek będzie powodował mniej szkód w środowisku naturalnym.