Asus ROG Phone 5 Ultimate to nie telefon. To monstrum z 18 GB RAM-u

W ofercie Asusa pojawiło się nowe urządzenie mobilne dla graczy - ROG Phone 5 Ultimate. Producent nazywa je co prawda smartfonem, ale to nie oddaje w pełni charakteru tego potwora z 18 GB RAM-u. Na szczęście w ofercie znalazły się też sprzęt dla zwykłych ludzi.

Specyfikacja techniczna Asus ROG Phone 5 Ultimate.

Urządzenie dostępne jest w białej (Matte White) wersji kolorystycznej, a producent wycenił je na 1299 euro. W tej cenie można liczyć na najnowszy i najszybszy układ w ofercie firmy Qualcomm, czyli Snapdragona 888 z modemem 5G. Podzespoły chowają się z kolei pod ekranem o przekątnej długości aż 6,78-cala, który odświeżany jest w zawrotnych 144 Hz. Mamy tutaj do czynienia z panelem typu OLED o dość nietypowej rozdzielczości wynoszącej 2448 na 1080 pikseli.

Urządzenie mierzy przy tym aż 172,8 × 77,2 × 10,29 mm i ma masę 238 gramów, ale dzięki temu do środka upakowano ogniwo o pojemności 6000 mAh, które można ładować z mocą 65 W (ładowarka jest dołączona do zestawu). Jest szansa, że dzięki temu Asus ROG Phone 5 Ultimate nie stanie się smartfonem stacjonarnym, który będzie trzeba cały czas trzymać w pobliżu gniazdka.

W specyfikacji znalazł się też dysk typu UFS 3.1 (512 GB), na którym można zapisywać zdjęcia wykonane jednym z aparatów. Ten do selfie robi zdjęcia 24 Mpix (f/2.45), podczas gdy główny ma trzy obiektywy. Przy standardowym zdjęcia mają 64 Mpix (f/1.8), przy ultraszerokokątnym - 13 Mpix (f/2.4, 125 stopni), a przy makro - 5 Mpix (f/2.0). Do tego dochodzą akcesoria: moduł chłodzących AeroActive Cooler 5 i etui Aero.

No i jeszcze 18 GB RAM-u, ale tyle pamięci w smartfonie to już typowy overkill.

Konia z rzędem temu, kto zauważy różnicę w działaniu pomiędzy ROG Phone’em 5 Ultimate z 18 GB RAM-u, a jego ciut gorzej wyposażonym bratem z 16 GB pamięci operacyjnej. Jestem przekonany, że dopłatę w wysokości 100 euro, bo tyle wynosi różnica w cenie pomiędzy tymi dwoma sprzętami, można wykorzystać znacznie lepiej, bo jedyne, co poza tym dzieli te sprzęty, to implementacja ROG Vision.

W przypadku modelu ROG Phone 5 Ultimate możemy liczyć na wsparcie ROG Vision w wariancie monochromatycznym, podczas gdy ROG Phone 5 Pro, który dostępny będzie w czarnym kolorze (Glossy Black), ma wspierać tę technologię w kolorze.

Jaki jest ROG Phone 5?

Urządzenie nie różni się co prawda od swoich dwóch swoich starszych braci pod względem gabarytów, a w dodatku ma taki sam procesor, wyświetlacz, aparat, moduły łączności i akumulator, co ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate. Niższa cena za bazowy model, wynosząca 799 dol., nie wzięła się jednak znikąd. Smartfon w czerni (Phantom Black) lub bieli (Storm White) w bazowej edycji ma tylko 8 GB RAM-u (aczkolwiek z opcją rozbudowy do 12 GB lub 16 GB za dopłatą).

Co przy tym jednak istotne, ilość pamięci to nie jedyna różnica pomiędzy tymi modelami. Najnowszy telefon marki Asus z tej niższej półki wyposażono w mniejszy dysk o pojemności 256 GB i zabrakło w nim zarówno dodatkowych dotykowych sensorów w obudowie, jak i wsparcia dla ROG Vision. W zestawie sprzedażowym nie ma też ani akcesorium do chłodzenia, ani case’a Aero, ale przynajmniej na swoim miejscu zostały dodatki w warstwie oprogramowania.

Te różnice wydają się na papierze niewielkie, ale przyznam, że jeśli już celowałbym prywatnie w ROG Phone’a 5, to wybrałbym wariant Pro, by skorzystać z dodatków takich jak np. triggery w nakładce chłodzącej i kilku innych drobiazgów. Podstawowy model w ofercie wygląda na jego tle na wykastrowany z tak wielu funkcji, pomijając pamięć operacyjną, że od takiego półśrodka wolałbym chyba już klasycznego smartfona bez żadnych wodotrysków.