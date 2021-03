Alior Bank wprowadza dodatkowe zabezpieczenia płatności kartą

w internecie. Zmiany dotyczą wszystkich klientów indywidualnych, biznesowych oraz tych związanych z Kantorem Walutowym Alior Banku.

Pandemia przyniosła zmianę zachowań konsumentów, którzy w ubiegłym roku, częściej niż zwykle postanowili dokonywać zakupów zdalnie. Jak wskazuje raport „Płatności cyfrowe 2020”, już 27 proc. respondentów, w związku z koronawirusem, deklaruje częstsze kupowanie

z wykorzystaniem komputera lub laptopa. Alior Bank robi wszystko, żeby te transakcje były jak najbezpieczniejsze.

Alior Bank wspiera zakupy w internecie

Klienci Alior Banku będą zobligowani dodatkowo zabezpieczać swoje płatności kartą w internecie, niezależnie od tego, czy korzystają z aplikacji Alior Mobile lub Kantoru Walutowego Alior Banku. Istotne jest też to, czy sklep internetowy, w którym dokonują zakupu, dostosował swój system do wymagań unijnej dyrektywy PSD2 o usługach płatniczych.

To właśnie te unijne regulacje stoją za wprowadzeniem przez Alior Bank dodatkowych zabezpieczeń. Dyrektywa PSD2 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa płatności w kanałach elektronicznych poprzez wprowadzenie tzw. silnego uwierzytelniania. Owa dwuetapowa weryfikacja odbywa się przez co najmniej dwa elementy spośród: wiedzy (informacje znane tylko klientowi, np. hasło, PIN), cech (np. dane biometryczne) oraz tego, co posiada użytkownik (telefon, karta płatnicza, token).

Od powiadomienia PUSH do e-PIN

Jakie nowe zabezpieczenia do płatności internetowych kartą wprowadza Alior Bank? Dla klientów indywidualnych i mikrofirm korzystających z aplikacji i z karty płatniczej Alior Banku przewidziane są powiadomienia PUSH. Po jego otrzymaniu wystarczy potwierdzić daną transakcję PIN-em do aplikacji albo za pomocą biometrii: odciskiem palca lub korzystając z Face ID. Podobnie wygląda to dla klientów, którzy korzystają z aplikacji i karty płatniczej Kantoru Walutowego Alior Banku. Z tą uwagą, że aby otrzymywać powiadomienia PUSH w aplikacji Kantoru Walutowego, należy dodatkowo włączyć funkcję autoryzacji za pomocą PUSH w jej ustawieniach.

Natomiast w sytuacji, jeśli klient indywidualny lub prowadzący działalność gospodarczą nie korzysta z aplikacji mobilnej Alior Mobile, ani Kantoru Walutowego lub jeśli jest klientem biznesowym, wówczas w takich przypadkach transakcję będzie można potwierdzić za pomocą

e-PINu i hasła wysłanego SMS-em.

Jak uzyskać e-PIN? Na przykład dzwoniąc na numer infolinii Alior Banku: 19 502 albo ustawiając samodzielnie w bankowości internetowej Alior Online, w szczegółach karty (dla klientów indywidualnych i klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Klienci biznesowi z kolei załatwią to w bankowości internetowej BusinessPro.

Materiał powstał przy współpracy z Alior Bankiem