Tegoroczne ferie są nieco inne niż w poprzednich latach. Spokojniejsze, mniej mobilne i bardziej domowe. Co wcale nie musi oznaczać nudy! Sklep x-kom przygotował wyprzedaż urządzeń i akcesoriów, dzięki którym przyjemnie spędzimy dni wolne od szkoły i pracy.

Ferie w domu rówież mogą być udane. To doskonały czas na przejście kupionych gier wideo, przeczytanie zaległych książek czy nadrobienie oglądanych seriali. Poświąteczna izolacja nie musi również oznaczać zasiedzenia. Również w czterech ścianach możemy się zaktywizować i spróbować czegoś nowego. Np. domowych ćwiczeń czy areobiku, z codziennymi wynikami rejestrowanymi przez inteligentny zegarek lub… kariery streamera. Podobno nigdy nie jest na to za późno. Wie o tym Shirley Curry - popularna 84-latka znana z grania w Skyrim.

Domowe ferie umilą promocje przygotowane przez x-kom, z rabatami sięgającymi nawet połowy ceny.

Zimowa wyprzedaż w x-kom rozpoczyna się 4 stycznia 2021 r. i potrwa do 17 stycznia lub do wyczerpania produktów objętych promocją. Popularny sklep przygotował setki rabatów na zróżnicowane urządzenia i akcesoria, od wydajnych laptopów do najnowszych gier wideo, przez tablety i smartfony, kończąc na inteligentnych zegarkach i czytnikach e-booków. Oto przykładowe z promocyjnych ofert:

Czytnik Amazon Kindle 10 2019 za 449 399 zł nada się idealnie do czytania e-booków, gdy za oknem szaleje deszcz, śnieg i chłód.

za nada się idealnie do czytania e-booków, gdy za oknem szaleje deszcz, śnieg i chłód. Monitor ASUS VG279Q Gaming za 1199 999 zł przypadnie go gustu graczom, ze względu na odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz i czas reakcji wynoszący 1 ms MPRT.

za przypadnie go gustu graczom, ze względu na odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz i czas reakcji wynoszący 1 ms MPRT. Tablet Huawei MediaPad T5 LTE za 899 799 zł pomoże odciążyć telewizor w salonie, gdy zbyt wiele domowników ma chrapkę na swój serial na Netfliksie albo HBO GO.

za pomoże odciążyć telewizor w salonie, gdy zbyt wiele domowników ma chrapkę na swój serial na Netfliksie albo HBO GO. Mikrofon Thronmax MDrill One PRO za 549,99 279,99 zł sprawi, że rozpoczniesz własną przygodę z YouTubem albo Twitchem. A na pewno będzie cię bardzo dobrze słychać podczas wideo-konferencji.

za sprawi, że rozpoczniesz własną przygodę z YouTubem albo Twitchem. A na pewno będzie cię bardzo dobrze słychać podczas wideo-konferencji. Laptop HP 15s za 3699 3199 zł poradzi sobie ze wszystkimi najnowszymi grami wideo, a do tego wygląda elegancko, dzięki czemu weźmiesz go również do pracy i na studia.

za poradzi sobie ze wszystkimi najnowszymi grami wideo, a do tego wygląda elegancko, dzięki czemu weźmiesz go również do pracy i na studia. Smartfon Realme 6 z opaską Band za 949 799 zł to tani zestaw w sam raz na monitorowanie pierwszych kroków w 2021 r. Oczywiście ku pożądanym zmianom i lepszej przyszłości.

Aby skorzystać z promocji, należy skorzystać ze specjalnego kodu: ferie2021.

Aby rabaty wynikające z zimowej wyprzedaży zostały naliczone, należy dodać interesujące nas produktty do koszyka, a następnie wpisać kod promocyjny ferie2021 w przeznaczonym do tego miejscu. Po aktywacji kodu ceny zostaną zmienione na niższe, z uwzględnieniem zimowego rabatu. Ten w zależności od produktu może wynosić niemal połowę początkowej ceny produktu.

Wszystkie promocje w sklepie x-kom z okazji zimowej wyprzedaży.



* Materiał powstał przy współpracy z x-kom.