Smartfony w 2021 r. będą lepsze, szybsze i bardziej energooszczędne. Nadchodzi Snapdragon 888

Zapamiętajcie tę nazwę - to właśnie ten procesor będzie napędzał wszystkie przyszłoroczne smartfony z najwyższej półki. Oto Qualcomm Snapdragon 888.

Trwa konferencja Snapdragon Tech Summit, w czasie której Qualcomm zaprezentował właśnie swój najpotężniejszy mobilny chip w historii.

Snapdragon 888 w końcu korzysta ze zintegrowanego modemu 5G.

Ubiegłoroczny Snapdragon 865 wymagał dodatkowego modemu 5G, który znacząco zawyżał cenę urządzeń i pogarszał ich wydajność energetyczną. Nowy Snapdragon 888 w końcu posiada zintegrowany modem 5G, Qualcomm Snapdragon X60 trzeciej generacji, obsługujący zarówno fale milimetrowe, jak i te sub-6 GHz.

Integracja modemu wewnątrz SoC, w połączeniu z przejściem na 5-nanometrową litografię, może oznaczać gigantyczny skok w czasie pracy topowych smartfonów, nawet jeśli będą korzystały z sieci 5G.

Oczywiście nowy proces technologiczny to też większa wydajność, ale tutaj na razie Qualcomm nie chwali się konkretnymi liczbami. Wiemy tylko, że to „największy przyrost wydajności układu graficznego Adreno w historii” i że w połączeniu z łącznością 5G ma on pozwolić na cloud gaming w 144 klatkach na sekundę.

Zwiastun procesora ujawnia też obecność zapowiadanego rok temu modułu 3D Sonic Fingerprint - technologii, która pozwala zeskanować dwa palce na raz i pozwala na powiększenie rozmiaru czytnika pod ekranem aż 17 razy. Teoretycznie może to oznaczać, iż przyszłoroczne smartfony z Androidem odblokujemy przykładając palec w niemal dowolne miejsce dolnej połowy wyświetlacza.

Procesor Qualcomm Snapdragon 888 obiecuje przełom w fotografii mobilnej.

Podczas prezentacji Qualcomm położył największy nacisk na fotografii mobilnej, którą Snapdragon 888 ma zrewolucjonizować. Trzeba przyznać, że ma ku temu ogromny potencjał. Nowe SoC pozwala na uchwycenie nawet 120 zdjęć o rozdzielczości 12 Mpix w ciągu sekundy, co otwiera ogromne możliwości dla uczenia maszynowego, przetwarzania HDR czy tworzenia map głębi w trybach portretowych. Qualcomm chwali się również, iż nowy silnik SI szóstej generacji, odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych, ma wydajność aż 26 TOPS (teraoperacji na sekundę). Dla porównania, Neural Engine w procesorze Apple A14 Bionic ma wydajność 11 TOPS, zaś silnik AI w ubiegłorocznym Snapdragonie 865 - 15 TOPS.

Więcej dowiemy się niebawem.

Qualcomm na w zwyczaju oszczędnie dawkować informacje o swoich chipach. Więcej o Snapdragonie 888 powinniśmy się dowiedzieć już jutro, podczas drugiego dnia Snapdragon Tech Summit, ale na jakiekolwiek konkrety trzeba będzie poczekać do momentu, w którym na rynku pojawią się pierwsze smartfony napędzane tym układem. Nowy procesor zobaczymy we wszystkich topowych smartfonach czołowych producentów, a jako pierwszy zadebiutuje z nim… rozwijany Oppo X 2021.