Od dziś na półkach sklepowych dostępne są konsole Xbox Series X oraz S – nowa generacja gier wideo rozpoczęła się tego samego dnia na całym świecie. Microsoft świętuje razem z fanami – do X-Festu może dołączyć każdy.

Każdego dnia, między 10 a 19 listopada, od godz. 18:00 na kanale YouTube Xbox Polska startować będzie stream, na którym obejrzeć będzie można wywiady z deweloperami gier – takich jak People Can Fly czy 11 Bit Studio. Poznamy historie cenionych tytułów, w tym Wiedźmina, Minecrafta czy Forzy Horizon. Będziemy też mogli spotkać się na ekranie z takimi znamienitościami polskiego YouTube’a, jak Rezigiusz, Poczyciwy Krzychu, Murcix, Jacob czy Wrapster.

Finałem każdego dnia X-Festu będzie prezentacja gameplaya w najlepsze i najnowsze tytuły. Prezentowane będą takie gry, jak Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics czy Destiny 2: Beoynd Light.

X-Fest to szansa na wygranie konsoli Xbox Series X.

Widzowie X-Festu będą mogli zmierzyć się w konkursie o konsolę nowej generacji Xbox Series X. Każdego dnia w losowym momencie w trakcie transmisji na ekranie pojawi się easter egg: animowany pad do Xboxa. Zadaniem uczestników będzie wykonanie zrzutu z ekranu tego momentu i przesłanie go na stosowny adres, wraz z wyjaśnieniem dlaczego to oni powinni otrzymać ów sprzęt.

Ponadto, codziennie, przez 10 dni trwania wydarzenia, na czacie streamu na YouTube w losowym momencie zadane zostanie pytanie konkursowe, w którym do wygrania jest trzymiesięczny dostęp do Xbox Games Pass Ultimate.

Z kolei dla fanów motoryzacji czeka 7 dni intensywnej jazdy w turnieju Forza Motorsport 7, gdzie do wygrania będą subskrypcje Xbox Games Pass Ultimate – 12, 6 i 3 miesięczne, odpowiednio za 1,2 i 3 miejsce. Turniej odbędzie się miedzy 10 a 17 listopada. Jego pierwsza faza, konkurs czasów, potrwa do 15.11 i wyłoni czterech finalistów 2 etapu. Więcej szczegółów na temat wyzwania znaleźć można na fanpage’u FB Xbox Polska.

X-Fest to więcej niż tylko gry. Spider’s Web jest częścią tego wydarzenia.

Jak wiadomo, nie tylko rozgrywką gracz żyje. Każdego dnia festiwalu Anita Deer Sarna z Nerds’ Kitchen zaprezentuje przepisy kulinarne inspirowane gorącymi (nomen omen) tytułami – by wymienić zaledwie kilka: Cyberpunk 2077, Assasin’s Creed: Valhalla, Medium czy Halo Infinite.

Na uczestników eventu czekać będą również rozmowy z redaktorami topowych serwisów technologicznych i gamingowych w kraju. Zespół Spider’s Web zaprezentuje najciekawsze jego zdaniem premiery tego sezonu. Rozpoczynamy świętowanie!