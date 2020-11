Tydzień ze smartfonem na kole podbiegunowym? Podróż autostopem przez trzy kraje? Bicie rekordu czasu pracy na jednym ładowaniu? Jeśli masz ciekawy pomysł na test smartfona Oppo Reno 4 Pro, podziel się nim, a smartfon może być twój.

Oppo Reno 4 Pro 5G to smartfon z najwyższej półki, którego niedawno testowaliśmy na Spider’s Web. Ma genialny ekran, świetny zestaw aparatów, a do tego najszybsze w branży ładowanie SuperVOOC 2.0 pozwalające na pełne naładowanie akumulatora w zaledwie 36 minut.

Smartfon jest też świetną maszynką multimedialną, z pięknym ekranem OLED o wysokiej płynności 90 Hz i z obsługą HDR10+, zestrojonym z dobrymi głośnikami stereo. Nie zabrakło też nowoczesnych rozwiązań, takich jak czytnik linii papilarnych zatopiony pod ekranem, czy bardzo minimalistyczny otwór na przednią kamerkę. Do tego wszystkiego dochodzi też wyjątkowo udane wzornictwo i bardzo cienkie ramki wokół ekranu.

Jest co testować, jest co podziwiać i jest z czego korzystać. Jeżeli chcesz się przekonać, jak Oppo Reno 4 Pro 5G sprawdza się w praktyce, teraz masz ku temu świetną okazję. Ten smartfon może być twój, i to nie tylko na czas testów, ale na zawsze.

Oppo Reno 4 Pro 5G może być twój.

Oppo Reno 4 Pro możesz wygrać w naszym konkursie. Wystarczy, że wymyślisz ciekawy scenariusz testowy nowego smartfona. Nasza redakcja wybierze najciekawszą i najbardziej nietuzinkową propozycję testu Oppo Reno 4 Pro, a później - w miarę możliwości - wdrożymy ją w życie. Efektem będzie nowa recenzja, tym razem według waszego scenariusza.

Liczy się chwytliwy pomysł, ale pamiętajcie o tym, by dało się go zrealizować w praktyce. Testowanie aparatu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej być może brzmi kusząco, ale nawet z tak kosmicznym smartfonem dostanie się na orbitę nie wchodzi w grę.

Dlatego pamiętajcie o tym, by wybrać pomysł możliwy w realizacji. Autor najciekawszego pomysłu na procedurę testową wygra nagrodę w postaci smartfona Oppo Reno 4 Pro.

Zgłoszeniem do konkursu jest twój komentarz pod tym tekstem.

Wystarczy, że zostawisz komentarz ze swoim pomysłem na tekst. My wybierzemy najciekawszy pomysł, a później go zrealizujemy. Nagrodą jest smartfon Oppo Reno 4 Pro, który dostaniesz na własność.

W konkursie wezmą udział tylko komentarze zostawione pod tym tekstem. Warunkiem jest dodanie komentarza z konta Disqus, a więc musisz się zalogować i mieć podany na swoim koncie adres e-mail, abyśmy mogli się z tobą skontaktować w wypadku wygranej. Komentarze pisane z konta „gość” nie będą rozpatrywane w naszym konkursie.

Zasady są proste, a nagroda bardzo atrakcyjna. Zatem: zapraszamy! Niech wygra kreatywność!

*Materiał powstał we współpracy z firmą Oppo.