Czarny Piątek to już w Polsce konsumencka tradycja, a największe wyprzedaże w roku nie mogły ominąć platform grupy x-kom. Sprawdzamy więc najciekawsze promocje na elektronikę oraz sprzęt outdoor ze sklepów x-kom, al.to oraz combat.

Promocje w okazji Black Friday rozpoczynają się w sklepie x-kom równo o północy.

W nocy z 26 na 27 października, dokładnie o godzinie 0:00, dostęp do pierwszych ofert zyskają użytkownicy mobilnej aplikacji x-kom. Bezpłatny program jest dostępny na Androidzie, iOS oraz w Huawei AppGallery. Aplikacja gwarantuje dostęp do okazji Black Friday wcześniej niż w przeglądarce internetowej. Na stronie WWW sklepu x-kom promocje zaczną się pojawiać o 3:00 nad ranem. Na jakie okazje mogą liczyć klienci?

Razer Abyssus Essential to mysz dedykowana graczom, dla osób prawo- oraz leworęcznych. Ekonomiczne rozwiązanie jest dedykowane tym osobom, które nie chcą przepłacać za markowy produkt, ale poszukują dobrego rozwiązania sprofilowanego pod gry akcji oraz gry FPS.

Apple iPad 10,2 cala 32GB Gold LTE to tablet ósmej generacji, który z nawiązką wystarczy do wszystkich zadań multimedialnych. Od wysyłania poczty, przez oglądanie Netfliksa, kończąc na rysowaniu w zaawansowanym programie graficznym, iPad nie zawiedzie, dzięki wydajnemu procesorowi A10 Fusion.

Na zestaw Logitech G29 + Shifter składa się kierownica, panel z pedałami oraz moduł przekładni biegów. Co ważne, zestaw do sterowania zadziała zarówno na komputerze osobistym, jak również konsolach PlayStation. Dirt 5, Gran Turismo Sport, nowy Project CARS - na rynku znajduje się zbyt wiele dobrych gier wyścigowych, by grać wyłącznie na klawiaturze lub padzie.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6/64GB w kolorze Cosmic Grey ma wszystko, co potrzebuje użytkownik nowoczesnego telefonu komórkowego, nie kosztując przy tym kroci. Do tego urządzenie wspiera najnowszy standard sieci 5G, z kolei wielki ekran AMOLED 6,6 cala HDR+ sprawi, że oglądanie Netfliksa i granie w gry mobilne stanie się bardzo przyjemne.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 to niezwykle tanie rozwiązanie dla każdego, komu marzą się douszne słuchawki z etui ładującym. Earbuds Basic 2 zadziałają z Androidem oraz iOS. Sparujemy je także bezprzewodowo z komputerem. Dzięki zasilaniu w etui słuchawki będą działać do 12 godzin na jednym ładowaniu po kablu.

Sklep al.to również rozpoczyna wyprzedaże w aplikacji, dopiero potem na stronie WWW.

Na al.to można kupić nie tylko domowy sprzęt RTV AGD, ale również masę zabawek. Co za tym idzie, warto przyjrzeć się promocjom Black Friday na tej platformie nie tylko z myślą o własnym mieszkaniu, ale również zbliżającym się wielkimi krokami Świętym Mikołaju. Promocje w aplikacji al.to rozpoczynają się już 30 minut po północy. Na stronie WWW pojawią się o 2:30 w nocy. Na czym możemy zaoszczędzić?

Cecotec Conga ThunderBrush 560 za 129 zł to poręczny odkurzacz bezworkowy w trybie pionowym. Sprzęt znajdzie zastosowanie zwłaszcza podczas sprzątania trudno dostępnych miejsc. Z kolei filtr HEPA zapobiegnie wydostawaniu się kurzu oraz alergenów.

DeLonghi ESAM 420.40.B Perfecta EVO przeceniony na 2399 zł to zautomatyzowany ciśnieniowy ekspres do kawy. Urządzenie o mocy 15 bar posiada wyjmowany i łatwy do oczyszczenia system zaparzający, a także system spieniania mleka oraz wygodny ekran dotykowy.

Nowoczesny trymer Severin HS 0702 kosztuje teraz zaledwie 59 złotych. Urządzenie dbające o odpowiedni zarost będzie zawsze gotowe do działania, dzięki wygodnej podstawce ładującej dodanej do zestawu, a także dzięki akumulatorowi działającemu 60 minut w trybie bezprzewodowym.

Neno Termometr bezdotykowy Medic T02 przeceniony na 89 zł może być ważnym elementem wyposażenia apteczki, zwłaszcza w dzisiejszych czasach pandemicznych. Termometr dokonuje błyskawicznego pomiaru temperatury w odległości 1,5 cm od czoła, pozwalając zachować higienę i bezpieczeństwo. Urządzenie może także zapisywać nasze wyniki, co umożliwia prowadzenie dokumentacji oraz obserwacji osoby chorej.

Hasbro Jenga Fortnite za 39 zł to wariacja popularnej gry towarzyskiej, polegającej na koordynacji wzrokowo-ruchowej przy budowaniu konstrukcji. Bloki wieży są stylizowane na materiały środowiskowe do zbierania w niezwykle popularnej grze wideo Fortnite. Dzięki temu zabawa do 4 osób jednocześnie będzie atrakcyjna nie tylko dla wieloletnich fanów Jengi, ale również domowych graczy.

Combat przygotował na Czarny Piątek promocje z kategorii outdoor oraz survival.

Miłośnicy mocniejszych doznań terenowych nie muszą instalować żadnych aplikacji, aby zyskać najszybszy dostęp do promocji z okazji Czarnego Piątku. Wystarczy odwiedzić sklep combat zaraz po północy, z 26 na 27 października.

Pośród wielu promocji przygotowanych na Black Friday warto zwrócić szczególną uwagę na zestaw multitool Winchester + nóż Winchester Winframe Ironsight przeceniony ze 180 zł na 80 zł, pakiet trzech sztuk gazu pieprzowego Walther Combat za 30 zł zamiast 40 zł, karabinek Umarex SYRIX Gas Piston 4,5 mm Diabolo z rabatem 499 zł zamiast 699 zł, siekierę rozłupującą Fiskars Norden N12 FSC przecenioną z 239 zł do 210 zł czy topowy multitool Gereber Gear Truss z portfelem Wallet Gift Tin za 159 zł.

Black Friday to nie jedyna wielka wyprzedaż w grupie x-kom.

Wciąż trwa outletowa wyprzedaż x-kom, która zakończy się 30 listopada. Dzięki niej można kupić sprzęt w bardzo atrakcyjnych cenach, z pełną historią pochodzenia oraz szczegółowymi informacjami o stanie wizualnym. W outlecie można zdobyć takie pojedyncze produkty jak monitory, iMaki, drony, drukarki, gimbale, laptopy, gogle VR czy nawet hulajnogi elektryczne.

Jednocześnie do 6 grudnia będą trwały Mikołajki w x-kom. To specjalna wyprzedaż, w trakcie której pod cenowe cięcia trafiają produkty szczególnie popularne i najchętniej wybierane w ciągu całego 2020 r. Można powiedzieć, że to taka wyprzedaż betsellerowa. Można dzięki niej zaoszczędzić kupując m.in. Galaxy Watcha, Kindle’a Paperwhite’a, grę FIFA 21, słuchawki SteelSeries Arctis 3 czy konsolę Nintendo Switch.