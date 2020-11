Black Friday 2020 w GeekBuying.pl - elektroniczne gadżety w świetnych cenach

Black Friday 2020 to nie tylko dobra okazja na kupno nowego komputera, smartfona czy słuchawek, ale też na wyposażenie się w porządne AGD i inne gadżety. Sklep GeekBuying.pl przygotował w tym roku świetne promocje.

GeekBuying już od kilku lat przekonuje polskich konsumentów do zakupu chińskich marek i coraz bardziej rozpycha się na naszym rynku. Tych, którym nazwa sklepu niewiele mówi, uspokajamy: GeekBuying.pl nie jest kolejną Bestceną czy Dragonistem, lecz w pełni legalnie działającym sklepem, oferującym polskim konsumentom wysokiej jakości sprzęty z Chin.

Strona jest w pełni spolonizowana, w języku polskim porozumiewa się też dział obsługi klienta, a sklep ma również w naszym kraju serwis, z którego można skorzystać w razie problemów technicznych. Zakupu dokonujemy oczywiście w złotówkach, a za zakupy możemy zapłacić najpopularniejszymi w Polsce metodami: DotPayem, Blikiem czy PayPalem. Jest również opcja zakupu na raty poprzez Mbank przy zakupach powyżej 300 zł.

Black Friday 2020 - najlepsze promocje na GeekBuying.pl

W tym roku w chińskim sklepie kupimy w świetnych cenach elektroniczne gadżety oraz sprzęty AGD. Wyprzedaż z okazji Czarnego Piątku potrwa do 29 listopada, ale już 30 listopada ruszą promocje Cyber Week, które potrwają do 6 grudnia.

Jakie promocje znajdziemy w GeekBuying.pl z okazji Czarnego Piątku?

Odkurzacz automatyczny VIOMI S9 z automatyczną stacją opróżniającą za 2499 zł.

Chińska firma VIOMI (należąca do Xiaomi) produkuje odkurzacze wysokiej jakości, a S9 jest jednym z topowych modeli. Jest to robot odkurzająco-myjący o mocy 950 W i akumulatorze pozwalającym na 220 minut ciągłej pracy. Urządzenie ma też wbudowany pojemnik na wodę o pojemności 250 ml, co powinno wystarczyć na umycie całego mieszkania. Dołączona do zestawu automatyczna stacja opróżniająca gwarantuje, że nie będziemy musieli się martwić czyszczeniem robota przez długie tygodnie.

Odkurzacz automatyczny VIOMI S9 kupisz za 2499 zł.

Odkurzacz automatyczny VIOMI V2 Pro za 1329 zł.

Nieco tańszą opcją, pozbawioną stacji opróżniającej, jest model VIOMI V2 Pro. Ma on zbliżoną moc ssania do topowego S9 i również jest robotem odkurzająco-mopującym. Potrafi pokonywać przeszkody o wysokości do 2 cm, a dzięki 12 czujnikom i mapowaniu laserowemu LDS zręcznie omija meble oraz tworzy mapy pomieszczeń.

Odkurzacz automatyczny VIOMI V2 Pro kupisz za 1329 zł.

Składana hulajnoga KUGOO KIRIN Mini 2 za 799 zł.

Znakomity prezent pod choinkę. Hulajnogę KUGOO KIRIN Mini 2 zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie dzieci, dlatego może ona jechać z maksymalną prędkością 15 km/h, a podest i uchwyty pokryte są antypoślizgową gumą. Maksymalny zasięg hulajnogi to 15 km, a udźwig to 65 kg, dlatego dedykowana jest raczej dzieciom i młodzieży niż dorosłym.

Hulajnogę KUGOO KIRIN Mini 2 kupisz za 799 zł.

Odkurzacz bezprzewodowy JIMMY JV83 za 748 zł.

To odkurzacz typu „handstick” o wysokiej mocy (20kpa) i czasie pracy sięgającym 60 minut. Niewątpliwą zaletą odkurzacza marki Xiaomi JIMMY jest nie tylko niedroga cena zakupu, ale też niski koszt eksploatacji i akcesoriów.

Odkurzacz JIMMY JV83 kupisz za 748 zł.

Odkurzacz bezprzewodowy JIMMY JV65 Plus za 869 zł.

Droższy model potrafi nie tylko odkurzać z mocą 22kpa i pracować przez 70 minut na jednym ładowaniu, ale także umyć podłogę, dzięki wbudowanemu zbiornikowi na wodę o pojemności 500 ml. Jak na odkurzacz o takich możliwościach jest też zaskakująco lekki - waży niespełna 1,5 kg.

Odkurzacz JIMMY JV65 Plus kupisz za 869 zł.

Odkurzacz automatyczny Proscenic M7 Pro z automatyczną stacją ssącą za 1898 zł.

Ten niedrogi robot odkurzająco-mopujący dedykowany jest w szczególności posiadaczom dużych domów, którzy nie chcą wydawać zbyt wiele na automatyczny odkurzacz. 24 czujniki odkurzacza pozwalają stworzyć 10 map pomieszczeń i skutecznie omijać przeszkody, a akumulator o pojemności 5200 mAh starcza na 200 minut ciągłej pracy.

Odkurzacz Proscenic M7 Pro kupisz za 1898 zł.

Bieżnia WalkingPad A1 Pro Smart za 1999 zł.

Coś dla tych, którzy z jednej strony chcieliby o siebie zadbać, a z drugiej nie jest im w smak spacerowanie w chłodzie, deszczu i smogu. Bieżnia WalkingPad A1 Pro Smart to kompaktowe urządzenie do niezbyt intensywnego treningu - jej maksymalna prędkość wynosi 6 km/h. Kompaktowe wymiary, składana konstrukcja i cicha praca sprawiają, że idealnie nada się do postawienia w salonie i pokonywania kilometrów podczas wieczornego oglądania seriali.

Bieżnię WalkingPad A1 Pro Smart kupisz za 1999 zł.

Rower elektryczny Himo Z20 za 3299 zł.

Coś dla tych, którzy mają dość stania w korkach, szukania miejsc parkingowych i płacenia za paliwo. Rower elektryczny Himo Z20 pozwala przejechać nawet 80 km w trybie wspomagania, choć jeśli nie mamy ochoty pedałować, możemy się oczywiście przełączyć w tryb w pełni elektryczny. Rower posiada wymienną baterię litową z zabezpieczeniem antykradzieżowym, a składana konstrukcja pozwoli na łatwe przechowywanie, gdy rower nie jest w użyciu.

Rower elektryczny Himo Z20 kupisz za 3299 zł.

* Materiał powstał we współpracy z marką GeekBuying