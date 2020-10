Mapy Google lądują w kalendarzu. To zaskakująco dobry pomysł

W panelu bocznym Kalendarza Google pojawiła się nowa ikona. Teraz oprócz notatek Keep oraz Zadań użytkownicy Kalendarza będą mieli tam dostęp do widżetu Map Google.

Kliknięcie nowej ikonki rozwija wąski panel Map, na którym znajduje się mapa, dwie zakładki: Ostatnie i Zapisane oraz pole z niedawno wyszukiwanymi miejscami.

W zakładce Ostatnie znajdziemy miejsca wyszukiwane także na innych urządzeniach zalogowanych na to samo konto, a w zakładce Zapisane znajdziemy zapisane wcześniej ulubione miejsca, miejsca oznaczone gwiazdką oraz miejsca, do których planujemy się kiedyś udać. Oczywiście wewnątrz widżetu można także dodać swoją własną listę miejsc.

Nad mapą znajduje się także pole wyszukiwania. Kliknięcie go pozwala szybko przejść do trzech zakładek: Sklepy spożywcze, Na wynos oraz Hotele. Wybranie którejkolwiek z nich przeniesie nas do listy najbliższych obiektów z danej kategorii, tak samo jak w pełnowymiarowej wersji Map Google.

Podgląd lokalizacji wydarzenia w widżecie

Jeżeli w jakimkolwiek wydarzeniu zapisanym w Kalendarzu mamy wpisaną także lokalizację, kliknięcie w nią na obszarze kalendarza/wydarzenia sprawi, że w widżecie pojawi się pogląd danego miejsca, karuzela ze zdjęciami z danego miejsca oraz przyciski: rozpoczęcia nawigacji, zapisania lokalizacji, wysłania wskazówek nawigacji na smartfon oraz skopiowania linku do danej lokalizacji.

Widżet mimo niewielkich rozmiarów jest bardzo przejrzysty i zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji.