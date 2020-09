Wyciekło wideo promocyjne Xperii 5 II. Dowiadujemy się o niej niemal wszystkiego

Niezastąpiony Evan „evLeaks” Blass zdradza specyfikację najnowszego telefonu od Sony i publikuje jedną z jego reklam. Zapowiada się, że Xperia 5 II będzie prawdziwym kieszonkowym multimedialnym kombajnem.

Xperia 5 II to nowy, sztandarowy telefon Sony, który miał być oficjalnie zapowiedziany 17 września. Zabawę popsuł evLeaks, który zyskał dostęp do materiałów promocyjnych urządzenia i opublikował je w Sieci. Dowiadujemy się z nich, że zdecydowanie jest na co czekać. Smartfon zapowiada się całkiem ciekawie.

Jego wyświetlacz to 6,1-calowa jednostka Full HD+ (proporcje ekranu 21:9), zgodny z HDR i w technologii OLED. Ma być odświeżany z częstotliwością 120 Hz, a wbudowany digitizer do interfejsu dotykowego z częstotliwością 240 Hz. Mimo tego telefon ma być względnie niewielki: jego wymiary to 158 x 68 x 8 mm.

Nie tylko wyświetlacz. Xperia 5 II to również wysoka wydajność i co najmniej porządny aparat.

Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 865 z 8 GB RAM i 128 GB pamięci (możliwej do rozszerzenia przez kartę microSD), a więc jego wydajność powinna zadowolić nawet wymagającego użytkownika. Zabraknie za to zgodności z sieciami 5G. Długi czas bez podłączania ładowarki ma zapewnić akumulator o pojemności 4000 mAh z systemem szybkiego ładowania USB-PD. Co miłe, nie zabraknie złącza słuchawkowego.

Główny aparat składa się z trzech modułów: ultraszerokokątnego (12 Mpix, f/2.2, długość ogniskowa 16, 124°), szerokokątnego (12 Mpix, f/1.7, 24 mm, 82°) i telefoto (12 Mpix, f/2.4, 3x zoom). Będzie można też nagrywać wideo w 4K z HDR przy 120 kl./s. Nie zabrakło też mechanizmów stabilizacji obrazu: OIS i EIS dla wideo i autorskiego hybrydowego rozwiązania Optical SteadyShot dla zdjęć.

Całość robi wrażenie, choć nadal nie znamy najważniejszego: ceny. I czekamy z niemałą niecierpliwością na tę informację. Zwłaszcza że przecież jeszcze nieco ponad tydzień temu Marcin w swojej recenzji nazwał Xperię 1 II najlepszą Xperią w historii.