Silos SpaceX podskoczy na 20 km. Starship SN8 ma pobić rekord poprzedników

Najprawdopodobniej już za kilka dni czeka nas kolejny etap rozwoju rakiety Starship firmy SpaceX. Prototyp o oznaczeniu SN8 zamierza pobić rekord dwóch poprzednich Starshipów, którym udało się wzbić na 150 metrów i bezpiecznie wylądować.

SpaceX nie można odmówić jednego. W przeciwieństwie do innych producentów rakiet, ale także w przeciwieństwie do innych firm z większości sektorów gospodarki, firma Elona Muska biegnie tempem sprintera cały maraton. Firma nie zwalnia obrotów, goni od jednego prototypu do drugiego, bezustannie wprowadzając poprawki i udoskonalenia i natychmiast je testując.

Dopiero co, prototypy SN5 i SN6 jako pierwsze prototypy potężnej rakiety Starship wzniosły się w powietrze w kompleksie Boca Chica w Teksasie.

Starship SN8 podskoczy znacznie wyżej

Ewidentnie inżynierowie zaangażowani w projekt budowy rakiety uznali, że podskakiwanie na 150 m było ważne kilka tygodni temu, teraz trzeba wykonać kolejny krok do przodu. A właściwie w górę.

Prototyp SN8 z klapami i stożkiem powinien być gotowy za około tydzień. Wtedy czeka nas test statyczny, kontrola, test statyczny, podskok na 18 300 m i z powrotem - napisał w sobotę na Twitterze Elon Musk.

Tym razem podczas testów statycznych prototyp będzie wyposażony najprawdopodobniej w trzy silniki Raptor nowej generacji.

Starshipy SN5 i SN6 do podskoku na 150 m potrzebowały po jednym Raptorze. Teraz będą trzy, a docelowo Starship zostanie wyposażony w sześć silników Raptor, które - przynajmniej teoretycznie - będą w stanie dostarczyć za jednym razem nawet 100 osób na Księżyc, Marsa itd.

Sam Starship to tylko element większej całości

Wysoka na 50 m rakieta Starship będzie startowała z Ziemi na szczycie gigantycznej rakiety Super Heavy, do której będzie przymocowane aż trzydzieści Raptorów. W całości zestaw Super Heavy Starship będzie charakteryzował się wystarczającą mocą, aby dotrzeć na powierzchnię Marsa.

Według planów SpaceX, zarówno Starship jak i Super Heavy będą w przyszłości elementami wielokrotnego użytku.



