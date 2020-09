Nowe pakiety internetu mobilnego w Play – od 300 GB do 500 GB miesięcznie

W ofercie sieci Play pojawiły się nowe pakiety internetu mobilnego w ramach taryfy Play NET BOX. Klienci mogą wykupić 300 GB, 400 GB i 500 GB transferu na miesiąc.

W ofercie Play pojawił się już internet stacjonarny, ale nadal wiele osób decyduje się na łącze mobilne. Zainteresowane są nim przede wszystkim te osoby, które nie mają jeszcze dostępu do stałego łącza w swojej lokalizacji. Do tego dochodzą klienci, którzy z sieci w domu korzystają okazjonalnie, nie pobierają dużych plików lub często się przeprowadzają.

Internet mobilny w Play — nowe pakiety

Z myślą o osobach, które decydują się na internet mobilny u fioletowego operatora, Play przygotował nowe pakiety. W ramach oferty Play NET BOX można wykupić teraz kilka paczek danych różniące się wielkością oraz ceną.

Podstawą oferty Play jest pakiet o wielkości 300 GB, za który płaci się 70 zł miesięcznie. Oprócz tego można wykupić dostęp do paczki danych o wielkości 400 GB za 80 zł miesięcznie lub płacić co miesiąc 90 zł za 500 GB transferu.

Poza tym wraz z internetem mobilnym Play NET BOX można wykupić usługę PLAY NOW TV BOX. W wersji podstawowej daje ona dostęp do 41 kanałów i HBO na pół roku za 10 zł miesięcznie. Wersja rozszerzona to 4 pakiety kanałów i HBO na rok za 35 zł.

Play NET BOX spodoba się przy tym osobom, które narzekają na zasięg w domu, bo operator oferuje osobno modem oraz router.

Dzięki temu modem LTE można umieścić w takiej pozycji, by zapewnić jak największą przepustowość łącza, a router Wi-Fi w takiej lokalizacji, by pokryć siecią domową swoje lokum. W przypadku gdy modem zintegrowany jest z routerem często pojawia się problem, gdyż te dwa miejsca znajdują się zwykle zupełnie gdzie indziej.

W ofercie sieci Play znalazł się zresztą nie jeden, a dwa zestawy sprzedażowe. Pierwszy z nich to router ZTE kat. 6 dedykowany terenom wiejskim z anteną kierunkową, drugi to router Huawei kat.12 z anteną dookolną. Operator przekonuje, że sprawdzi się on przede wszystkim na obrzeżach miast i w małych miejscowościach.

Operator zdaje sobie przy tym sprawę, że są lokalizacje, w których internet mobilny nie działa tak, jak klienci mogliby tego oczekiwać — taka jest natura łącz sieci komórkowej. Na szczęście internet w Play można testować przed zakupem nawet przez 21 dni.