Przedwczoraj Xbox pokazał nowe logo usługi Xbox Game Pass. Jego wygląd mógł sugerować, że i sama usługa zmieniła swoją nazwę. Sytuacja wymagała naprostowania.

Xbox postanowił nieco odświeżyć wizualną identyfikację swojej sztandarowej usługi. Nowe logo Xbox Game Pass składa się z logo samego Xboxa oraz dopisku Game Pass. Wiele mediów – jak tylko zobaczyło zaprezentowany w mediach społecznościowych obrazek – zinterpretowało bardzo dosłownie to, co nowe logo przedstawia. Po prawdzie trudno się im dziwić. W rzeczywistości jednak to taki… rebus. Logo Xbox w logu Xbox Game Pass odczytujemy jako słowo. Nadążacie?

Microsoft obraca zamieszanie w żart. Prostuje informacje, dodając, że mniejsza liczba elementów w logu Xbox Game Pass przełoży się na tańszy tatuaż dla fanów.

Nazwa usługi się nie zmienia. To niezmiennie Xbox Game Pass. Czyli usługa Microsoftu, w ramach której po opłaceniu abonamentu otrzymujemy dostęp do ponad 200 gier na Xboxa (zarówno na konsole, jak i na PC). W usłudze są dostępne wszystkie gry Xbox Game Studios od dnia ich premiery i nigdy nie są z niej usuwane.

Są też gry innych wydawców, ale ci umieszczają je w Xbox Game Pass wedle własnego uznania – czasem z opóźnieniem, czasem na ograniczony czas. Jeżeli dana gra zostanie z usługi usunięta, przysługuje nam 15-procentowy rabat na jej zakup.

Koszt Xbox Game Pass to 40 zł miesięcznie (tylko konsola), 19 zł miesięcznie (tylko PC) lub 55 zł miesięcznie (PC + konsola + w cenie zawarta jest również usługa Xbox Live Gold + dostęp do xCloud, a więc możliwości strumieniowania gier z chmury na dowolne urządzenie).

