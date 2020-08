The Division i trzy inne gry we wrześniowych Grach z Gold.

Jak co miesiąc Microsoft przyznaje abonentom Xbox Live Gold i Xbox Game Pass Ultimate dostęp do czterech nowych gier bez żadnych dalszych opłat. Jedna z nich to prawdziwy hit.

Abonament Xbox Live Gold uprawnia posiadaczy konsol Xbox do zabawy w trybie multiplayer, zapewnia dostęp do czterech gier miesięcznie bez dalszych opłat oraz do regularnie oferowanych promocji i rabatów. Nadchodzi wrzesień, więc Microsoft jak co miesiąc zapowiada nowe gry, które rozda Goldowiczom. Xbox Live Gold zawarty jest też w cenie Xbox Game Pass Ultimate.

Jak zawsze dostępne będą cztery gry. Dwie na Xboxa One – do nich będziemy mieli stały dostęp, tak długo jak opłacamy abonament. Dwie na konsole Xbox poprzednich generacji i zgodne z Xboxem One – te otrzymujemy już na zawsze. Co ważne, gry trzeba odebrać w określonym czasie. Jeżeli zapomnimy to zrobić, przepadną.

Xbox – Gry z Gold na wrzesień 2020 r.

Tom Clancy’s The Division (Xbox One) – do odbioru od 1 do 30 września.

Jesteś częścią Division, autonomicznej jednostki agentów polowych, wyszkolonych do samodzielnego działania. Twoja misja w tym nastawionym na tryb online shooterze: ochronić to, co zostało i przywrócić nadzieję.

The Book of Unwritten Tales 2 (Xbox One) – do odbioru od 16 września do 15 października.

Czas na kontynuację pastiszu sagi fantasy. Dołączymy do Wilbura, Ivo, Nate'a i Crittera w kolejnej klasycznej przygodzie typu point and click w szelmowskiej krainie Aventasii. Pomożemy im wypełnić przeznaczenie. Przeznaczenie, którego nikt jeszcze nie spisał.

De Blob 2 (Xbox 360) – do odbioru od 1 do 15 września.

To platformówka 3D nastawiona bardziej na rozwiązywanie zagadek niż na zręczność i refleks. Naszą główną bronią jest… kolor, którym zarażamy otaczający nas świat.

Armed and Dangerous (Xbox) – do odbioru od 16 do 30 września.

Lwie Serca – buńczuczna grupa rebeliantów ma za zadanie, a jakże, uratować świat. Oczywiście my musimy im w tym pomóc w tej doskonałej ponoć parodii od mistrzów z Lucasarts.