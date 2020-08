Bez najmniejszej wątpliwości najbardziej rozpoznawalnym elementem telefonu ZenFone 7 będzie jego przedziwny, choć funkcjonalny aparat. Na szczęście w nowym smartonie Asusa znajdziemy też więcej zalet.

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich ZenFone’ów, również i ZenFone 7 wykorzystuje bardzo oryginalny mechanizm obracanego aparatu. W zasadzie główną nowością jest tu dodanie trzeciego obiektywu, choć podobno sam mechanizm do obrotu też został usprawniony. Nowym obiektywem jest moduł telefoto 80 mm, który uzupełni główny, 64-megapikselowy moduł IMX686 oraz 12-megapikselowoy moduł szerokokątny, który jest też wykorzystywany do zdjęć makro. Wersja Pro nowego ZenFone’a – i tylko ona – zapewnia też mechanizm optycznej stabilizacji obrazu.

Nie tylko aparat. Asus ZenFone 7 zapowiada się na bardzo funkcjonalny telefon.

W telefonach znajdziemy wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Wykorzystuje on mechanizm od Pixelworks do poprawnej kalibracji kolorów i dostosowywania jasności do warunków otoczenia.

Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 865 z 6 GB lub 8 GB RAM (w sprzedaży będą dwie wersje) i 128 GB pamięci UFS 3.1. Droższy ZenFone 7 Pro wyposażony będzie w Snapdragona 865+ z 8 GB RAM i 256 GB pamięci UFS 3.1. Tym mocnym podzespołom towarzyszyć będzie porządny akumulator – o pojemności 5000 mAh i z obsługą szybkiego ładowania z mocą 30 W. W telefonie znajdziemy też czytnik linii papilarnych, znajdujący się z boku urządzenia.

Niestety, zabrakło złącza słuchawkowego. Na szczęście szklana obudowa telefonu powinna być względnie trwała. Front pokryty jest szkłem Gorilla Glass 6, rewers Gorilla Glass 3.

ZenFone 7 i ZenFone 7 Pro dostępne będą w sprzedaży od września. Ich ceny nie są jeszcze znane.



