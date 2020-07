Pomoc ze strony Zygmunta Solorza i Grupy Polsat była skierowana między innymi do szpitali, lekarzy, pielęgniarek, pracowników służb medycznych, jak również do dzieci z domów dziecka.

Wiele firm szybko zrozumiało, że ich zaangażowanie w walkę z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa przyniesie korzyści absolutnie wszystkim, tym samym. Zygmunt Solorz i Grupa Polsat od początku trwania pandemii angażują się w działania pomocowe dla wielu grup społecznych. Było to zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe dla szpitali oraz pracowników służby zdrowia, jak i dla dzieci z domów dziecka.

Zakupiono między innymi sprzęt ochronny, środki dezynfekujące, bloki reklamowe w Polsacie, akcje SMS-owe czy sprzęt elektroniczny do nauki dla dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka.

„Jesteśmy polską firmą i to naturalne, że postanowiliśmy działać”

-Działaliśmy ramię w ramię z milionami ludzi, którzy poświęcali swój czas i środki na wsparcie dla służby zdrowia. Wypełniamy w ten sposób swoją misję społeczną. Chciałbym też zaapelować do wszystkich, abyśmy pamiętali, że również po pandemii wiele osób, dzieci czy szpitali będzie wymagało wsparcia – mówi Zygmunt Solorz w nadesłanej nam informacji prasowej.

Do ostatnich inicjatyw należą, między innymi, przekazanie respiratorów szpitalom zakaźnym oraz koncert dla Śląska, przygotowany i wyemitowany przez Telewizję Polsat. Dwadzieścia nowoczesnych respiratorów o wartości niemal 3 mln złotych to dar od Plusa i Fundacji Polsat. Obecnie są one dostarczane do szpitali w całej Polsce.

Do najistotniejszych przeszłych działań należą zakup 200 tys. testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną, zakupy sprzętu medycznego, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także przekazanie 2200 tabletów dzieciom wykluczonym cyfrowo. Nie zapominamy też o takich inicjatywach, jak akcje SMS-owe, posiłki dla szpitali, paczki dla dzieci w szpitalach od pracowników Polsat Media Biuro Reklamy czy kampania społeczna o wsparciu dla seniorów.