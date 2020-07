Po dwóch dniach milczenia Garmin zdecydował się w końcu zabrać głos w sprawie globalnej awarii jego usług. Wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi.

Niestety, jeśli ktoś spodziewał się konkretnej daty rozwiązania problemów albo potwierdzenia (lub zaprzeczenia) dotychczasowych spekulacji, będzie raczej rozczarowany. Garmin opublikował bowiem jedynie krótki wpis w mediach społecznościowych:

W którym jeszcze raz przeprasza za zaistniałą sytuację i przekierowuje do FAQ. Ponownie - jeśli ktoś liczył na ścianę tekstu z najpopularniejszymi pytaniami i odpowiedziami, tutaj jej nie znajdzie.

Zamiast tego mamy 4 pytania i 4 odpowiedzi, przy czym konstrukcja niektórych jest - delikatnie mówiąc - dość karkołomna.

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy jakiekolwiek dane klientów zostały utracone podczas awarii. Owszem, takie pytanie padało bardzo często, ale dotyczyło one danych już przesłanych do serwisu, a nie tych rejestrowanych podczas przerwy.

Tymczasem Garmin odpowiada, że:

Although Garmin Connect is not accessible during the outage, activity and health and wellness data collected from Garmin devices during the outage is stored on the device and will appear in Garmin Connect once the user syncs their device.