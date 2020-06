Pojawił się nowy sposób instalowania aplikacji spoza sklepu Huawei AppGallery na smartfonach marki Huawei. Przedstawiamy wyszukiwarkę Petal.

Huawei chwali się właśnie nowym narzędziem do wyszukiwania aplikacji. Petal, bo tak nazywa się ta apka, pozwoli znaleźć popularne programy zarówno w Huawei AppGallery, czyli oficjalnym repozytorium oprogramowania na smartfony z Huawei Mobile Services, jak i… poza nim.

Czym jest Petal na smartfony Huaweia?

Petal to wyszukiwarka, którą Huaweiowi pomogły przygotować takie firmy jak Qwant i Yandex. To dzięki ich wsparciu po wpisaniu w okno wyszukiwania nazwy popularnego programu pojawia się lista wyników z propozycjami, skąd go pobrać.

Jeśli dana apka pojawia się w sklepie Huaweia — a jest na to spora szansa, bo dostępne jest tam już 35 tys. programów, w tym aż 1000 z Polski — to wtedy Petal przekieruje właśnie do AppGallery. Jeśli nie, to… też nie wszystko stracone.

Petal proponuje instalację aplikacji mobilnych z innych źródeł niż Huawei AppGallery.

Jeśli to możliwe, tak jak w przypadku Facebooka, Petal odsyła użytkownika do strony twórców aplikacji, z której można pobrać najnowszą wersję w pliku APK. Wystarczy ją ręcznie zainstalować i volilla! — program, którego nie było w AppGallery, zaczyna na urządzeniu z Huawei Mobile Services nagle działać.

W przypadku, gdy twórca aplikacji sam nie udostępnia pliku instalacyjnego, to… nadal można znaleźć z tej sytuacji wyjście. Petal przeszukuje wtedy inne repozytoria aplikacji i proponuje pobranie plików właśnie z nich. W ten sposób można pobrać na swoje urządzenie aplikację Netfliksa.

To w dodatku nie wyczerpuje wszystkich opcji na instalację aplikacji spoza AppGallery.

W najgorszej sytuacji, gdy danego programu znaleźć się nie da, Petal szuka… wersji webowej. W wielu przypadkach taka strona mobilna uruchamiania w ramach Huawei Browser będzie w końcu całkiem niezłym substytutem aplikacji, dzięki czemu można skorzystać z np. Google Maps.

Huawei rekomenduje, by przypiąć aplikację Petal do pulpitu w formie widgetu i mieć do niej zawsze wygodny dostęp. Ucieszą się z niej zaś przede wszystkim posiadacze takich telefonów jak Huawei Mate 30 Pro, Y6p i Y5p oraz smartfonów z serii P40 i tabletów MatePad Pro i MatePad T8.