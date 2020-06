291 interakcji

Nie skłamię, jeśli powiem, że pracowaliśmy nad tym grubo ponad 2 lata i nasze wewnętrzne terminy oddania projektu były przekładane wielokrotnie, ale… w końcu jest. Oto Spider’s Web 4.0. Witajcie!

Może na pierwszy rzut oka zmian wizualnych nie ma aż tak wiele, ale zapewniam Was - modyfikacji jest ogromna masa, zarówno strukturalnie, jak i wizualnie. Rozejrzyjcie się po nowym serwisie - zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej, a dostrzeżecie mnóstwo nowości.

To absolutnie największy projekt developerski w 12-letniej historii Spider’s Web i też taki, który zapewnia nam stabilność na kolejną - taką mam nadzieję - dekadę. To, co wdrożyliśmy jest bowiem fundamentem wszystkiego tego, co będziemy nowego robić w najbliższej i tej nieco bardziej odległej przyszłości.

To było konieczne

Wraz z nieprawdopodobnym rozwojem - zarówno zasięgu (w ciągu roku zwiększyliśmy zasięg o 90 proc. wg Google Analyticsa; maj 2020 r. zakończyliśmy z wynikiem 8,6 mln użytkowników), jak i osób piszących (aktualnie ponad 40 osób), nasz serwis stał się ociężałą kobyłą.

Potrzebowaliśmy znacznie większej wydajności, ale także bezpieczeństwa. Musieliśmy poprawić skalowalność, ale również łatwość optymalizacji. No i najważniejsze - musieliśmy nieporównywalnie poprawić wydajność serwisu pod kątem szybkości ładowania i wygody korzystania przez użytkowników.

Wybraliśmy do tego chyba najnowocześniejszy i najbardziej lubiany przez developerów system frameworkowy z aktualnie dostępnych, czyli React. To język, za pomocą którego powstały takie serwisy/aplikacje jak Facebook, Instagram, Netflix, Airbnb, czy Pinterest. Od teraz także i Spider’s Web.

Na co pozwolił nam React?

Przede wszystkim na zmianę systemową. Teraz aplikacja renderuje stronę Spider’s Web w podstawowej formie, następnie pobiera odpowiednie dane z API, by na końcu wygenerować pełną zawartość i zwrócić wynik do przeglądarki. Dzięki Single Page Application przeklikując Spider’s Web nie przeładowywujemy strony, gdyż treść doładowywana jest dynamicznie. To oznacza, że rodzaj urządzenia nie gra roli - czy to mobile, czy desktop, aplikacja Spider’s Web będzie zachowywać się tak samo. To oczywiście wpłynie zarówno na szybkość ładowania strony, jak i poruszania się po niej.

Co się zmieniło

Na początek zmieniamy stronę główną Spider’s Web, która staje się hubem wszystkich naszych serwisów tematycznych, tj. Tech, Rozrywka.blog, Autoblog, Bizblog, Magazynu Spider’s Web+ oraz serwisu zewnętrznego w naszej grupie, czyli Bezprawnik.pl.

To największa strukturalnie i mentalnie zmiana w historii Spider’s Web, konieczna szczególnie dziś, gdy naszą stronę główną odwiedza grubo ponad 1 mln osób w skali miesiąca.

Nowa konstrukcja strony głównej pozwoli nam na nowatorskie dla nas zarządzanie treściami z poszczególnych serwisów. Będzie nam łatwiej promować najważniejsze teksty, wydarzenia, gdyż będziemy mieli możliwość daleko idącej customizacji strony głównej - od układu i miejsca pojawiania się danych treści, poprzez wdrażanie elementów specjalnych, aż po budowanie sekcji partnerskich. W związku z tym pojawi się także nowe stanowisko w naszej redakcyjnej strukturze - wydawca strony głównej.

Wydzielamy stronę główną Tech

Wiem, że czekało na to wielu naszych rdzennych fanów - w nowym Spider’s Web wydzielamy Tech, które zyskuje własną stronę główną, niezależną od strony głównej Spider’s Web i działającą na podobnej zasadzie do Rozrywka.blog, Autoblog.pl i Bizblog.pl, a także… nowy claim: Zaczyna się od technologii.

W związku z tym logiczne wydają się dwie inne kolosalnie istotne dla nas decyzje:

z głównego logo Spider’s Web znika claim: Blog blisko technologii, zostaje samo Spider’s Web. Po prostu;

z głównego logo Spider’s Web usuwamy także sygnet, który oczywiście pozostaje naszym znakiem rozpoznawczym jako favicon w Waszych przeglądarkach oraz zdjęcie profilowe w naszych mediach społecznościowych.

Nowa konstrukcja strony głównej Tech również daje nam szereg możliwości układania i promowania treści, oczywiście niezależnie od strony głównej spidersweb.pl.

Co dalej?

W React mamy na razie napisaną nową stronę główną oraz SW Tech, jak również Magazyn Spider’s Web+ (o którym przy jego premierze pisałem, że jest początkiem zmian w naszym layoucie). W najbliższych tygodniach będziemy pracować nad nowymi wersjami: Rozrywka.blog, Autobloga oraz Bizbloga, jak również nad kolejnymi drobiazgami funkcjonalnymi nowej strony głównej.

One More Thing

Och, byłbym zapomniał. Jest i dark mode. Tryb nocny można aktywować ręcznie przełącznikiem obok logo lub automatycznie, jeśli pozwala Wam na to konfiguracja Waszych systemów operacyjnych. Pobawcie się nim - jest śśśśśliczny.

I jeszcze jedno - od dzisiaj możecie śledzić nasze teksty w nowym kanale RSS. Znajdziecie go pod tym adresem.

PS. Bardzo dziękuję za wytężoną pracę, szczególnie w ostatnich tygodniach, naszej Spiders.Agency. Wiem, że praca ze mną bywa trudna w takich momentach przedwdrożeniowych, więc tym bardziej szacun.