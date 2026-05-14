Planeta płonie, a to dopiero początek. Sami sobie to zrobiliśmy

Tylko od stycznia do końca kwietnia na całym świecie spłonęło ponad 150 mln hektarów terenów. Jest to absolutny rekord dla tego okresu – wynik o 20 proc. wyższy od dotychczasowego, najbardziej tragicznego pod tym względem początku roku. Najbardziej ucierpiały do tej pory Afryka i Azja, jednak naukowcy alarmują, że najtrudniejszy sprawdzian dopiero przed nami. Lato na półkuli północnej jeszcze na dobre się nie zaczęło, a jednocześnie przybiera na sile zjawisko El Niño, które potrafi drastycznie podnieść temperatury i wywołać dotkliwe susze w kluczowych regionach globu.

Rekord w cztery miesiące to sygnał, że sezon pożarów się przesuwa

W dywagacjach o pożarach łatwo ulec złudzeniu, że to po prostu naturalna kolej rzeczy – ogień stanowi przecież integralną część wielu ekosystemów. I choć to prawda, to w obecnej sytuacji główny niepokój budzi bezprecedensowe tempo i skala żywiołu już na samym początku roku. Spłonięcie ponad 150 mln hektarów w zaledwie cztery miesiące dowodzi, że sezon pożarowy startuje znacznie szybciej i uderza z dużo większą agresją. Co gorsza, dzieje się to jeszcze zanim nadejdą najgorętsze, obarczone największym ryzykiem letnie tygodnie w Ameryce Północnej, Europie i północnej Azji.

Pamiętajmy, że możliwości służb, zasoby lotnicze i dostępność sprzętu gaśniczego są przecież mocno ograniczone. Kiedy pożary wybuchają falami w wielu miejscach na świecie jednocześnie, drastycznie rośnie ryzyko, że system reagowania kryzysowego po prostu załamie się pod ciężarem wyzwań logistycznych, a nie tylko ze względu na ekstremalne warunki pogodowe.

Rekord napędzany huśtawką między mokrym i suchym

Największy udział w tegorocznym, tragicznym bilansie przypada na Afrykę. Tylko do końca kwietnia spłonęło tam około 85 mln hektarów, co stanowi wynik o 23 proc. wyższy od dotychczasowego rekordu dla tego okresu. Za ten stan rzeczy odpowiada mechanizm, który choć może i brzmi banalnie, to działa niezwykle bezlitośnie. Wyjątkowo wilgotny sezon wegetacyjny doprowadził do bujnego rozrostu traw i potężnego nagromadzenia biomasy. Kiedy po nim gwałtownie nadeszły upalne i suche tygodnie, cała ta wysuszona roślinność błyskawicznie zamieniła się w doskonałe paliwo dla ognia.

To nadprodukcja roślinności, która w normalnych warunkach częściowo by zgniła albo została zjedzona, a w warunkach suszy staje się łatwopalnym dywanem. Wystarczy iskra (naturalna lub wywołana przez człowieka) i ogień biegnie szybko, bo na sawannach i w suchych ekosystemach trawiastych płomień ma świetne warunki do rozprzestrzeniania.

Ogromna część spalonych obszarów w Afryce to nie zawsze płonący las w wyobrażeniu rodem z Amazonii. To bardzo często rozległe pożary sawann i traw, które bywają elementem cyklu ekologicznego. Jednak rekordowa skala i tak niesie koszty w jakości powietrza, w emisjach oraz wpływie na lokalne społeczności i infrastrukturę.

Nie dużo lepiej jest w Azji. Odnotowano tam ok. 44 mln hektarów spalonych od stycznia do kwietnia, czyli niemal 40 proc. ponad rekord z 2014 r. Najmocniej ucierpiały m.in. Indie, Mjanma, Tajlandia i Laos, a problem w regionie jest zwykle sumą kilku czynników naraz: wysokich temperatur, okresowych susz, rolniczych wypaleń, pożarów lasów oraz ognia na terenach granicznych, gdzie egzekwowanie zakazów i szybka reakcja bywają trudniejsze.

W Azji Południowo-Wschodniej dochodzi jeszcze kwestia dymu transgranicznego. Pożary w jednym kraju potrafią pogarszać jakość powietrza w sąsiednich państwach na setki kilometrów. A jeśli sezon zaczyna się wcześnie, to rośnie ryzyko, że okno dymowe potrwa dłużej i stanie się bardziej kosztowne społecznie.

El Niño wkracza do gry. Nie jako jedyny winowajca, lecz potężny katalizator

Choć El Niño jest w pełni naturalnym elementem ziemskiego systemu klimatycznego, to współcześnie oddziałuje na już i tak mocno rozgrzaną planetę. Działa on jak bezlitosny wzmacniacz i wyzwalacz – skoro globalne temperatury i tak od dawna przewyższają te sprzed dekad, dodatkowy impuls z jego strony potrafi jeszcze bardziej je wywindować, zaburzyć układ stref opadów i drastycznie spotęgować ryzyko suszy na terenach znajdujących się na krawędzi wytrzymałości.

Zgodnie z prognozami zjawisko to ma zacząć przybierać na sile od połowy 2026 r., a jego pierwsze reperkusje możemy odczuć już w nadchodzących miesiącach. Ma to absolutnie kluczowe znaczenie w kontekście zagrożenia pożarowego dla regionów, które dopiero wkraczają w swój szczytowy gorący sezon – mowa tu przede wszystkim o Australii, Kanadzie, części USA oraz o wyjątkowo narażonej Amazonii.

Ujmując rzecz w uproszczeniu, El Niño nie wywołuje pożarów z niczego. Zmienia jednak dramatycznie całe tło środowiskowe. Potrafi obniżyć wilgotność powietrza, zahamować deszcze, znacznie wydłużyć okresy suszy i podkręcić fale upałów. To właśnie ta niszczycielska kombinacja sprawia, że dotychczasowy krajobraz niepostrzeżenie zamienia się w gigantyczny magazyn wysoce łatwopalnego paliwa.

I gdzie tu odpowiedzialność człowieka?

Każdy pożar ma swój początkowy punkt zapłonu. Może to być uderzenie pioruna, zerwana linia energetyczna, rzucony w trawę niedopałek, iskra z maszyny czy też celowe wypalanie. Jednak to nie sama iskra decyduje o tym, czy skończy się na niegroźnym incydencie, czy powstanie gigantyczna, niszczycielska ściana ognia.

O skali żywiołu przesądzają warunki środowiskowe, a te coraz częściej kształtowane są przez działalność człowieka. Zmiany klimatyczne drastycznie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych upałów, przyspieszają wysychanie szaty roślinnej i niebezpiecznie wydłużają okna pogodowe, w których przyroda jest najbardziej podatna na uderzenie żywiołu.

Nie bez znaczenia pozostaje również to, jak zmieniamy krajobraz. Powszechne wylesianie, dzielenie zwartych kompleksów leśnych na mniejsze fragmenty, masowe osuszanie mokradeł i nieustanna ekspansja terenów rolniczych sprawiają, że po prostu przybywa miejsc, w których ogień ma niezwykle ułatwiony start.

Kiedy sezony pożarowe rozpoczynają się wcześniej i trawią coraz rozleglejsze obszary, do atmosfery uwalniane są potężne ilości dymu i gazów cieplarnianych. To z kolei napędza bezlitosny mechanizm błędnego koła – rosnące emisje wzmacniają globalne ocieplenie, co w konsekwencji stwarza jeszcze dogodniejsze warunki do wybuchu kolejnych pożarów.

Marcin Kusz 14.05.2026 18:43

