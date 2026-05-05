Rząd dereguluje rachunki za prąd. To rewolucja, taki będzie formularz

Rząd przyjął projekt deregulacyjny, który ma wprowadzić na fakturach związanych z energią porządek, jakiego nie widzieliśmy od lat. Według rzecznika rządu Adama Szłapki każdy rachunek ma zawierać krótkie, zrozumiałe podsumowanie: ile płacisz za energię, ile za jej przesył i jaka jest końcowa kwota do zapłaty.

To niby drobiazg, ale w praktyce oznacza rewolucję. Dziś faktury potrafią mieć kilkanaście pozycji, z których przeciętny odbiorca rozumie może dwie. Od 30 czerwca sprzedawcy energii będą musieli wyodrębnić trzy kluczowe elementy: koszt energii, koszt dystrybucji i łączną kwotę do zapłaty - i to w formie, która nie przypomina dokumentacji technicznej. Nowe przepisy wymagają, by informacje były przedstawione prostym językiem i w przejrzystej formie.

Drugą dużą zmianą jest przejście na domyślną komunikację elektroniczną

Do tej pory e-faktura była opcją, teraz stanie się normą - papier dostaniesz tylko wtedy, gdy o to poprosisz. To ukłon w stronę cyfrowych odbiorców, ale też wyzwanie dla tych, którzy z cyfryzacją są na bakier. Ministerstwo zapewnia jednak, że papier nadal będzie dostępny dla chętnych.

Projekt ustawy obejmuje też ułatwienia dla inwestorów i przedsiębiorców - mniej biurokracji przy OZE, łatwiejsze przyłączenia, rozszerzenie cable poolingu o magazyny energii. To już temat bardziej dla branży niż dla przeciętnego Kowalskiego, ale w dłuższej perspektywie może oznaczać większy udział zielonej energii i stabilniejsze ceny.

Czy to rozwiąże wszystkie problemy energetyki? Oczywiście, że nie. Ale jeśli choć raz w życiu patrzyłeś na fakturę i zastanawiałeś się, czy przypadkiem nie płacisz za zasilanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to ta reforma jest interesująca również i dla ciebie.

Maciej Gajewski 05.05.2026 20:57

