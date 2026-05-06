16 GB RAM jednak ci wystarczy. Microsoft poszedł po rozum do głowy

Microsoft wycofał się z kontrowersyjnego twierdzenia, że potrzebujesz mnóstwo pamięci operacyjnej w swoim komputerze. Po fali krytyki już nie twierdzi, że 16 GB to absolutne minimum.

Albert Żurek
Windows 11 naprawił i zepsuł wyszukiwanie
Sprawa wyglądała tak, że producent opublikował notatkę, w której zasugerował, iż 32 GB pamięci operacyjnej jest bezpieczną opcją. Z kolei 16 GB miało być tylko punktem odniesienia. Użytkownicy Windowsa zauważyli jednak pewną sprzeczność w stosunku do wymagań systemowych Windowsa 11. To chyba nie jest najlepszy moment na stawianie takich rekomendacji w przypadku komputerów osobistych.

Microsoft już nie twierdzi, że 16 GB RAM to minimum w komputerach

Dokument wsparcia Microsoftu skupiał się na kwestii uruchamiania gier na systemie Windows 11. Treść komunikatu można było jednak odebrać w inny sposób – jakoby producent budował narrację dotyczącą wymagań pamięci w komputerach osobistych.

16 GB RAM to podstawa; 32 GB to ulepszenie, przy którym nie musisz się o nic martwić – pisał Microsoft. Dla większości graczy 16 GB pamięci RAM to praktyczny punkt wyjścia – dodawał.

To, co pisze Microsoft, jest prawdą. 32 GB pamięci operacyjnej niedawno zaczęło stawać się nowym standardem w komputerach z Windowsem. Do niedawna zestaw pamięci 32 GB, w zależności od technologii (DDR4/DDR5), można było kupić za ok. 300–400 zł. Dzisiaj realia są jednak zupełnie inne. Zestawy kosztują nawet 1500–2000 zł i nic nie wskazuje na poprawę.

Gdzie zatem leży problem? W wymaganiach systemowych. Do działania Windowsa 11 producent rekomenduje zaledwie 4 GB, nowoczesny 2-rdzeniowy procesor, 64 GB pamięci na dane oraz zabezpieczenia typu TPM 2.0. Tymczasem w dokumencie Microsoft mówi o czterokrotnie większej wartości, która ma być zupełną podstawą. Trudno nie zauważyć tu sprzeczności ze strony producenta systemu.

Mimo że Microsoft wymaga co najmniej 4 GB RAM, nawet najtańsze komputery są dostarczane z co najmniej 8 GB pamięci. Znacznie częściej jednak widzimy 16 GB jako bazę wymaganą do wygodnego korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Nie trzeba było długo czekać, zanim Microsoft wycofał się ze swoich słów. Usunięto komunikat sugerujący, jakoby 16 GB pamięci było absolutnym minimum.

To najgorszy możliwy moment do stawiania wymagań dotyczących pamięci

Nie jest tajemnicą, że rynek pamięci komputerowych oszalał i kupno RAM-u w rozsądnych cenach graniczy z cudem. Trudno zrozumieć, co miał na myśli producent, który z jednej strony rekomenduje co najmniej 4 GB, z drugiej realizuje plan naprawczy zakładający zmniejszenie konsumpcji pamięci przez system, a z trzeciej mówi o co najmniej 16 GB w komputerach. Szczególnie teraz, gdy porządny zestaw pamięci 32 GB kosztuje 1000–2000 zł w zależności od technologii.

06.05.2026 18:42
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindows
