REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Nowy program lojalnościowy w Ikea. Dostaniesz zniżkę na szafę i klopsiki

Ikea rozwija swój program lojalnościowy, zachęcając nie tylko do zakupów, ale też do częstszego odpalania aplikacji. W zamian mniejsze rachunki w sklepie i restauracji.

Adam Bednarek
ikea
REKLAMA

"Nagrody w Ikea Family doceniają momenty, które w klasycznych programach lojalnościowych często pozostają niezauważone" - opisuje swoje podejście szwedzka sieć. Owszem, punkty zbiera się przede wszystkim kupując produkty. Każde wydane 25 zł w sklepie stacjonarnym i internetowym to 1 punkt wpadający na konto. 

Cyfrowy portfel może być zasilany nie tylko zakupami. Ikea chce nagradzać klientów również za inne aktywności. I tak samo założenie konta Ikea Family to 5 punktów. Logowanie się do Ikea Family w aplikacji lub na stronie raz w tygodniu - 1 punkt.

REKLAMA

Dwa punkty wpadną za stworzenie i zapisanie listy ulubionych, a 3 pkt - za wyrażenie zgody marketingowej na komunikację mailową. Tyle samo dostaniecie za podobną zgodę, ale na komunikację SMS i na powiadomienia. 

Punkty można dostać także za stworzenie i zapisanie projektu w narzędziu do planowania kuchni lub Ikea Kreativ (5 pkt), za rejestrację i uczestnictwo w wydarzeniu Ikea (15 pkt) czy skorzystanie z usług planowania (20 pkt). 

Ikea całkiem sprytnie sobie to wymyśliła

Chodzi o to, aby stale zaglądać do aplikacji. Przy okazji można skorzystać z usług, których wcześniej nie brało się pod uwagę, a przede wszystkim sprawdzać, co pojawiło się nowego. Dzięki temu doda się je do listy planowanych zakupów, a potem być może włoży do prawdziwego koszyka. 

Ile trzeba zbierać, aby skorzystać? Już 20 punktów przekłada się na 10 zł zniżki na jedzenie w restauracji Ikea. 40 punktów to 20 zł, a 100 punktów - 50 zł. W przypadku kuponów na zakupy przelicznik jest podobny, tyle że dochodzi jeszcze jeden próg: 200 punktów, które wymienić można na 100 zł na produkty.

- Teraz rozwijamy nasz program o nowy wymiar. Nagrody w Ikea nagradzają za zakupy oraz zaangażowanie. Chcemy towarzyszyć Klubowiczkom i Klubowiczom Ikea Family na każdym etapie tworzenia domu – od pierwszych pomysłów, przez planowanie, aż po ich realizację - komentuje Magdalena Obrubko, menedżerka ds. zaangażowania i lojalności w Ikea Retail.

Z wykorzystaniem punktów trzeba się jednak spieszyć, bo wygasają 12 miesięcy od ich zebrania. 

Sklepowe aplikacje jak gry. Od tego ucieczki nie ma

Sklepy walczą o nasz czas i o uwagę jak typowe platformy rozrywkowe czy media społecznościowe. Chodzi o to, aby to u nich spędzać jak najwięcej minut, bo każdy pobyt to większa szansa, że wpadnie coś nam w oko. Stąd te wszystkie kupony, zniżki, koła fortuny, zdrapki i inne aktywności, dzięki którym taniej kupić można pomidory, ziemniaki, a nawet… bilety na pociąg. 

Zbieranie punktów w Ikei jest bardziej rozbudowane, więc pod tym względem program lojalnościowy nieco wyróżnia się na tle innych. Nadal jednak budzi skojarzenia z grami, a aktywności przypominają przechodzenie misji, za które dostaje się nagrody. W prawdziwym życiu nagradzani jesteśmy zniżkami na kolejne zakupy. Chyba łatwo dostrzec, kto naprawdę zyskuje, jeśli w tej grze zaczyna nam dobrze iść. 

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: GKlps / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
07.05.2026 12:11
Tagi: AplikacjeIKEA
Najnowsze
12:06
To nie są myśliwce, ale mogą zmienić wszystko. Polska szykuje kluczowe zakupy
Aktualizacja: 2026-05-07T12:06:58+02:00
11:48
UE bierze się za AI rozbierające ludzi. "Twardy zakaz"
Aktualizacja: 2026-05-07T11:48:26+02:00
11:29
W Polsce powstaje gigantyczny magazyn energii. Jeden z największych w Europie
Aktualizacja: 2026-05-07T11:29:13+02:00
10:57
Pociągi PKP Intercity pękają w szwach. Przewoźnik właśnie ogłosił rekord
Aktualizacja: 2026-05-07T10:57:19+02:00
10:37
Projekt, który miał zmienić internet. Google skoszował go jak butelki bez kaucji
Aktualizacja: 2026-05-07T10:37:44+02:00
9:35
Sprawdziłem nowy sposób odzyskania kaucji. Od butelkomatu odszedłem z płaczem
Aktualizacja: 2026-05-07T09:35:11+02:00
9:20
Dzisiejszy internet nie jest już moim internetem. I wcale nie dlatego, że jestem boomerem
Aktualizacja: 2026-05-07T09:20:06+02:00
8:44
Chrome mógł zająć bez pytania mnóstwo miejsca na dysku. Lepiej to sprawdź
Aktualizacja: 2026-05-07T08:44:09+02:00
7:45
Baterie, które budzą strach rodziców. Wreszcie znaleźli rozwiazanie
Aktualizacja: 2026-05-07T07:45:58+02:00
7:00
Czy wiatraki obniżają wartość działek? Właśnie to sprawdzili
Aktualizacja: 2026-05-07T07:00:00+02:00
6:18
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Herculesy już tu są
Aktualizacja: 2026-05-07T06:18:19+02:00
6:16
Polski Borsuk pokaże pazury. Szykują coś wielkiego
Aktualizacja: 2026-05-07T06:16:00+02:00
6:11
Dron przeciwko dronowi. Nowy sposób prowadzenia wojny
Aktualizacja: 2026-05-07T06:11:00+02:00
6:05
"Efekt mObywatela". Tak Polacy zadbali o swoje bezpieczeństwo
Aktualizacja: 2026-05-07T06:05:00+02:00
6:00
Budują polską elektrownię jądrową i znaleźli skarb. Bałtyk ukrył perłę
Aktualizacja: 2026-05-07T06:00:00+02:00
21:22
Straszyli, że Samsung usunie kluczową aplikację. Korzystasz z niej codziennie
Aktualizacja: 2026-05-06T21:22:25+02:00
20:10
Tańsze telefony Samsunga z częstszymi aktualizacjami. Galaxy A dowozi
Aktualizacja: 2026-05-06T20:10:31+02:00
19:01
Apple skurczył ofertę Maca. Nawet za fortunę nie kupisz już wszystkiego
Aktualizacja: 2026-05-06T19:01:00+02:00
18:42
16 GB RAM ci wystarczy? Microsoft przemyślał sprawę
Aktualizacja: 2026-05-06T18:42:30+02:00
17:24
Polska gra sprzedała się w 12 mln kopii, a pewnie jej nie znasz. Żaden tam Wiedźmin
Aktualizacja: 2026-05-06T17:24:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA