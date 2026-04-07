WhatsApp naprawia irytujący problem. Możesz przestać walczyć z wiatrem

WhatsApp wprowadza ważne ulepszenie. Dzięki niemu użytkownicy mogą liczyć na rozmowy audio i wideo bez zakłóceń. Koniec z denerwowaniem się, że rozmówcy nie słychać.

Albert Żurek
WhatsApp usuwanie szumów
Głównym problemem rozmów przez WhatsAppa bywa szum w tle, wynikający z trudnych warunków otoczenia - silnego wiatru, miejskiego zgiełku czy ulicznego hałasu. Nowa funkcja ma filtrować niechciane dźwięki, poprawiając jakość połączeń realizowanych przez WhatsAppa. 

WhatsApp ulepsza rozmowy dzięki funkcji redukcji szumów

Producenci smartfonów i słuchawek wiedzą, że użytkownicy korzystają z urządzeń w różnych warunkach. Dlatego implementują coraz doskonalsze algorytmy wyciszania hałasu przechwytywanego przez mikrofony. Nie zawsze działają one jednak idealnie, dlatego WhatsApp wprowadza własną wersję redukcji szumów dla połączeń głosowych i wideo.

Funkcja została zauważona w testowej wersji oprogramowania. Domyślnie jest ona aktywna, a jej przełącznik można znaleźć w ustawieniach połączenia (zakładka Więcej > Redukcja szumów). Choć opcję można dowolnie włączać i wyłączać, w większości przypadków lepiej pozostawić ją uruchomioną.

Rozwiązanie to w czasie rzeczywistym wykrywa i filtruje szumy tła, aby rozmowy były wyraźniejsze i płynniejsze. Hałas uliczny czy podmuchy wiatru potrafią skutecznie zepsuć jakość połączenia - wielu z nas zna sytuację, w której musieliśmy kończyć rozmowę tylko dlatego, że otoczenie było zbyt głośne.

To frustrujące, kiedy musimy powtarzać jedno zdanie wiele razy. Takie sytuacje zdarzają się, nawet gdy w uszach mamy zaawansowane słuchawki Bluetooth, które powinny radzić sobie z nawet bardziej dotkliwym wiatrem. Filtrowanie szumów przez WhatsAppa powinno ulepszyć kwestię rozmów - dzięki niej będziemy lepiej słyszani przez rozmówców.

Nowa funkcja została wdrożona do WhatsAppa w wersji beta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i twórcy nie spotkają większych problemów, powinniśmy oczekiwać rychłego wdrożenia dla wszystkich. W ciągu kilku tygodni (maksymalnie najbliższych miesięcy) rozwiązanie powinno trafić do oficjalnej wersji WhatsAppa na Androida. Obecnie nie mamy informacji co do wdrożenia funkcji na smartfony z systemem iOS, wszak rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne w testowej wersji na iPhone’y.

Oczekujemy jednak, że to również kwestia czasu. Tego typu funkcje najczęściej trafiają w podobnym czasie na obie platformy. Dodam, że niedawno WhatsApp wprowadził obsługę wielu kont na iOS oraz łatwego przenoszenia czatów z iOS na Androida.

07.04.2026 19:54
Tagi: AplikacjeKomunikatory internetoweMetaWhatsApp
