Instagram właśnie popełnia wielki błąd. Nasza prywatność jest zagrożona

Producent Instagrama i Facebooka -Meta - od 8 maja 2026 r. przestanie szyfrować wiadomości wysyłane między użytkownikami Instagrama. Gigant technologiczny poinformował o tym po cichu, tak aby nikt nie zauważył tej istotnej zmiany. To ingerencja większa, niż myślisz, która znacząco naraża prywatność użytkowników.

Instagram kończy z szyfrowaniem wiadomości prywatnych

Na początku maja zniknie opcja kompleksowego szyfrowania w wiadomościach bezpośrednich wysyłanych między użytkownikami na Instagramie. Jest to rozwiązanie, które w ostatnich latach stało się standardem w najpopularniejszych komunikatorach internetowych. WhatsApp oferuje szyfrowanie już od 2016 r., z kolei Messenger wprowadził je dopiero w 2023 r. W podobnym czasie Instagram zyskał tę opcję, ale niestety nie na długo.

Co jest powodem usunięcia zwiększonego bezpieczeństwa wiadomości na Instagramie? Rzecznik Meta w odpowiedzi dla The Guardian odpowiedział, że decyzja wynikała z niskiego poziomu zainteresowania.

Bardzo niewiele osób decydowało się na szyfrowanie wiadomości w wiadomościach prywatnych, dlatego w najbliższych miesiącach usuniemy tę opcję z Instagrama. Każdy, kto chce nadal wysyłać wiadomości z szyfrowaniem, może to z łatwością zrobić na WhatsAppie - przekazał rzecznik Meta.

Według ekspertów z branży decyzja ma podłoże biznesowe i oczywiście - zarobkowe. Tom Sulston, szef działu polityki w firmie Digital Rights Watch uważa, że Meta może potencjalnie wykorzystywać treści wiadomości do kierowania reklam oraz trenowania sztucznej inteligencji. Oczywiście to tylko domysły - mimo że gigant nie praktykuje takich działań, jest szansa, że się to zmieni.

Co to oznacza dla zwykłego użytkownika? Mniejszą prywatność

Usunięcie szyfrowania wiadomości prywatnych zapewnia producentowi pełny wgląd w rozmowy wszystkich użytkowników. Wcześniej istniała taka możliwość, ale tylko w przypadku tych osób, które nie aktywowały funkcji.

Z kolei szyfrowane wiadomości mogą odczytać tylko odbiorca i nadawca. Przesłane treści są odszyfrowywane dopiero na urządzeniu odbiorcy. Oznacza to, że w procesie przesyłania nie ma możliwości odczytania komunikatu - nawet jeśli ten zostanie przechwycony.

Brak zabezpieczeń to oczywiście potencjalne ryzyko. Dostęp do rozmów mogą uzyskać cyberprzestępcy, a nawet pracownicy firmy. Prywatne wiadomości bez szyfrowania wcale nie są tak prywatne, jak nam się może wydawać. Służby również mogą w łatwy sposób uzyskać do nich dostęp. Mimo wszystko wrażliwe informacje - także te biznesowe - lepiej przesyłać przez zaufane komunikatory.

Instagram raczej nie służy do takich celów, natomiast powinniśmy oczekiwać podstawowego bezpieczeństwa danych od największych firm technologicznych.

Obrazek główny: Aldrin Rachman Pradana / Shutterstock.com

Albert Żurek 19.03.2026 15:43

