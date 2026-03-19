Instagram właśnie popełnia wielki błąd. Nasza prywatność jest zagrożona

Instagram zdecydował się usunąć funkcję szyfrowania wiadomości prywatnych. Twoje wiadomości prywatne już nie będą bezpieczne.

Albert Żurek
Instagram szyfrowanie koniec
Producent Instagrama i Facebooka -Meta - od 8 maja 2026 r. przestanie szyfrować wiadomości wysyłane między użytkownikami Instagrama. Gigant technologiczny poinformował o tym po cichu, tak aby nikt nie zauważył tej istotnej zmiany. To ingerencja większa, niż myślisz, która znacząco naraża prywatność użytkowników.

Instagram kończy z szyfrowaniem wiadomości prywatnych

Na początku maja zniknie opcja kompleksowego szyfrowania w wiadomościach bezpośrednich wysyłanych między użytkownikami na Instagramie. Jest to rozwiązanie, które w ostatnich latach stało się standardem w najpopularniejszych komunikatorach internetowych. WhatsApp oferuje szyfrowanie już od 2016 r., z kolei Messenger wprowadził je dopiero w 2023 r. W podobnym czasie Instagram zyskał tę opcję, ale niestety nie na długo.

Co jest powodem usunięcia zwiększonego bezpieczeństwa wiadomości na Instagramie? Rzecznik Meta w odpowiedzi dla The Guardian odpowiedział, że decyzja wynikała z niskiego poziomu zainteresowania.

Bardzo niewiele osób decydowało się na szyfrowanie wiadomości w wiadomościach prywatnych, dlatego w najbliższych miesiącach usuniemy tę opcję z Instagrama. Każdy, kto chce nadal wysyłać wiadomości z szyfrowaniem, może to z łatwością zrobić na WhatsAppie - przekazał rzecznik Meta. 

Według ekspertów z branży decyzja ma podłoże biznesowe i oczywiście - zarobkowe. Tom Sulston, szef działu polityki w firmie Digital Rights Watch uważa, że Meta może potencjalnie wykorzystywać treści wiadomości do kierowania reklam oraz trenowania sztucznej inteligencji. Oczywiście to tylko domysły - mimo że gigant nie praktykuje takich działań, jest szansa, że się to zmieni.

Czytaj też:

Co to oznacza dla zwykłego użytkownika? Mniejszą prywatność

Usunięcie szyfrowania wiadomości prywatnych zapewnia producentowi pełny wgląd w rozmowy wszystkich użytkowników. Wcześniej istniała taka możliwość, ale tylko w przypadku tych osób, które nie aktywowały funkcji.

Z kolei szyfrowane wiadomości mogą odczytać tylko odbiorca i nadawca. Przesłane treści są odszyfrowywane dopiero na urządzeniu odbiorcy. Oznacza to, że w procesie przesyłania nie ma możliwości odczytania komunikatu - nawet jeśli ten zostanie przechwycony.

Brak zabezpieczeń to oczywiście potencjalne ryzyko. Dostęp do rozmów mogą uzyskać cyberprzestępcy, a nawet pracownicy firmy. Prywatne wiadomości bez szyfrowania wcale nie są tak prywatne, jak nam się może wydawać. Służby również mogą w łatwy sposób uzyskać do nich dostęp. Mimo wszystko wrażliwe informacje - także te biznesowe - lepiej przesyłać przez zaufane komunikatory.

Instagram raczej nie służy do takich celów, natomiast powinniśmy oczekiwać podstawowego bezpieczeństwa danych od największych firm technologicznych.

Obrazek główny: Aldrin Rachman Pradana / Shutterstock.com

Albert Żurek
19.03.2026 15:43
Tagi: InstagramKomunikatory internetoweMetaSzyfrowanie danychwiadomości
Najnowsze
15:33
Najlepsza przeglądarka trafiła na iPhone'a. Przez nią porzuciłem Safari
Aktualizacja: 2026-03-19T15:33:23+01:00
13:42
Mityczny dron USA sfotografowany. Biały Nietoperz wyszedł z cienia
Aktualizacja: 2026-03-19T13:42:17+01:00
13:28
Super nowość od Allegro. Otwieranie przesyłek stanie się przyjemnością
Aktualizacja: 2026-03-19T13:28:39+01:00
12:56
Nie polecisz tanio na wakacje. Podziękuj Trumpowi
Aktualizacja: 2026-03-19T12:56:23+01:00
11:48
Powstał polski Shahed. Ten dron ma przytłoczyć wroga, nazwa jest urocza
Aktualizacja: 2026-03-19T11:48:42+01:00
11:10
Szycha OpenAI policzyła "zbędne" zawody i wybuchła panika. "To był eksperyment"
Aktualizacja: 2026-03-19T11:10:24+01:00
9:58
Kometa C/2025 K1 (ATLAS) rozpadła się na cztery części. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2026-03-19T09:58:39+01:00
9:19
PS3 nadal na chodzie. Sony właśnie wydało nową aktualizację
Aktualizacja: 2026-03-19T09:19:42+01:00
8:40
OpenAI porządkuje imperium. Aplikacje i eksperymenty schodzą na drugi plan
Aktualizacja: 2026-03-19T08:40:38+01:00
8:13
Klawiatura w iOS naprawiona. Koniec z irytującym błędem
Aktualizacja: 2026-03-19T08:13:32+01:00
7:35
Zamiast widoków, szukam butelkomatu. System kaucyjny na urlopie to logistyczny koszmar
Aktualizacja: 2026-03-19T07:35:53+01:00
6:40
NASA prosi nas o pomoc. Mamy donosić na naturę
Aktualizacja: 2026-03-19T06:40:00+01:00
6:30
Polacy zbudowali maszynę, jakiej nie ma nikt inny. Pomoże odkryć życie w kosmosie
Aktualizacja: 2026-03-19T06:30:00+01:00
6:20
Niewiadów szykuje amunicyjny pierścień. Kroi się wielka gra
Aktualizacja: 2026-03-19T06:20:00+01:00
6:10
Drobnoustroje dostały nowe zadanie. Stawka jest kosmiczna
Aktualizacja: 2026-03-19T06:10:00+01:00
6:00
Kupując smart zamek, nie zapomnij o jednym. Bez tego nie ma zabawy
Aktualizacja: 2026-03-19T06:00:00+01:00
21:16
Samsung idzie na rekord. Przy nim twój telefon to nie cegła, a pustak
Aktualizacja: 2026-03-18T21:16:51+01:00
20:26
Nie przepłacaj za internet i telefon. Mam dla ciebie sposób
Aktualizacja: 2026-03-18T20:26:43+01:00
20:00
Polski dron wyrwie cię ze szponów śmierci. Karetka nie ma z nim szans
Aktualizacja: 2026-03-18T20:00:35+01:00
19:01
Tani iPhone 16e może być jak iPhone 17e. Twój Android tego nie potrafi
Aktualizacja: 2026-03-18T19:01:31+01:00
