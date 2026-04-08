WhatsApp pojawia się w samochodach. Wreszcie będzie po ludzku

Twórcy popularnego komunikatora udostępnili nową wersją WhatsAppa stworzonego z myślą o interfejsie Apple CarPlay. Posiadacze iPhone’ów, którzy łączą swój telefon z systemem multimedialnym samochodów od teraz odczytają wiadomości oraz zadzwonią do innego użytkownika bez potrzeby sięgania po telefon. To ogromne ułatwienie.

WhatsApp trafia na ekrany samochodów. Na początku CarPlay

CarPlay to jedno z najlepszych udogodnień w nowoczesnych samochodach: pozwala wyświetlić aplikacje z telefonu na ekranie systemu multimedialnego. Rozwiązanie zostało stworzone, aby korzystać z przydatnych programów takich jak nawigacja bez potrzeby sięgania po telefon.

Aby określona aplikacja zadziałała na interfejsie Apple CarPlay (lub Android Auto, który jest identycznym rozwiązaniem) jej twórcy muszą wprowadzić obsługę na ekrany samochodów. WhatsApp zdecydował się ułatwić życie kierowcom i wdrożył obsługę natywnej aplikacji na CarPlay. Dotychczas WhatsApp istniał na CarPlay i Android Auto, ale ograniczał się do podstawowego interfejsu głosowego umożliwiającego tworzenie wiadomości i wykonywanie połączeń.

Nowa wersja WhatsAppa na CarPlay jest jednak bardziej zaawansowana. To pełnoprawny interfejs, w którym możemy znaleźć wszystkie czaty prowadzone na telefonie. Użytkownik jest w stanie przeczytać ostatnie wiadomości oraz sprawdzić ostatnie (w tym nieodebrane) połączenia. Nie brakuje też opcji wysłania nowej wiadomości w zakładce Chats - sekcja ta również wyświetla folder nieprzeczytanych komunikatów. Jeśli w aplikacji na telefon przypniemy czat na stałe, ten również będzie wyświetlany na górnej stronie interfejsu CarPlay.

Użytkownik może też przejść do profilu kontaktu, gdzie znajdzie dwa przyciski: wiadomość oraz wykonanie połączenia. Wysyłanie wiadomości oczywiście bazuje na głosowym dyktowaniu. Korzystanie z klawiatury ekranowej podczas jazdy mogłoby być skrajnie niebezpieczne.

Nowa wersja WhatsAppa w CarPlay obejmuje też zakładkę ulubionych kontaktów, dzięki której kontakt z najważniejszymi osobami ma być prostszy. Rozwiązanie jest już dostępne dla posiadaczy iPhone’ów, którzy mają w swoim samochodzie obsługę CarPlay. Co z użytkownikami Android Auto? Meta jak dotąd nie odświeżyła aplikacji dla interfejsu Androida, ale to najprawdopodobniej kwestia czasu.

Albert Żurek 08.04.2026 16:53

