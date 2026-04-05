Gigantyczne erupcje na Słońcu. Wideo mrozi krew w żyłach

NASA zmontowała wideo, na którym widać serię wyrzutów masy koronalnej – ogromnych chmur plazmy wystrzeliwujących w przestrzeń. Materiał obejmuje okres od 21 października do 12 listopada 2025 r., a w kadrze pojawiają się też Wenus, Merkury oraz kometa C/2025 A6 (Lemmon).

Co właściwie oglądamy na nagraniu i czemu wygląda to tak dramatycznie?

Na filmie Słońce jest w centrum, a dookoła niego co jakiś czas pojawiają się jasne, rozlewające się struktury. To nie płomień w potocznym sensie, tylko materia wyrzucona z zewnętrznych warstw atmosfery naszej gwiazdy. Wyrzuty masy koronalnej (CME) potrafią rozchodzić się we wszystkich kierunkach, dlatego w tej mozaice widać je jak chmury uciekające od tarczy na boki i do góry kadru.

Wrażenie robi też sama skala. Człowiek ma swoją intuicję z Ziemi: dym, eksplozja, fala uderzeniowa. Tu skala jest dosłownie kosmiczna, ale mechanizm wizualny bardzo podobny: coś gęstszego i jaśniejszego wylatuje w rzadsze otoczenie. Tyle że tym dymem jest plazma – gaz tak gorący, że atomy tracą elektrony, a całość zaczyna mocno reagować na pola magnetyczne. I właśnie magnetyzm jest tu reżyserem całego przedstawienia.

CME po ludzku: czym różni się od rozbłysku?

Łatwo wrzucić wszystko do jednego worka z etykietą erupcje Słońca, ale są dwa różne zjawiska, które często występują razem. Rozbłysk słoneczny to nagły błysk energii – mocne promieniowanie, które do Ziemi dociera szybko (bo to światło i inne formy promieniowania). CME to z kolei wyrzut materii, czyli chmura naładowanych cząstek i splątanych pól magnetycznych, która potrzebuje czasu, by dolecieć do okolic Ziemi.

Kiedy taka chmura jest skierowana w naszą stronę i dobije do Ziemi, zaczyna się ostra gra z magnetosferą, czyli ziemską tarczą zbudowaną z pola magnetycznego. Ta zwykle odgina wiatr słoneczny, ale CME potrafi być dosłownie jak taran: niesie gęstszy strumień naładowanych cząstek i własne pole magnetyczne. Jeśli jego ustawienie jest pechowe (w uproszczeniu: sprzyja mieszaniu się pól), dochodzi do gwałtownego przekazywania energii do ziemskiego otoczenia. To właśnie wtedy rośnie szansa na burzę geomagnetyczną, czyli okres, w którym pole magnetyczne Ziemi zaczyna wyraźnie falować, a prądy indukują się tam, gdzie normalnie ich nie ma.

Efekty potrafią wyglądać przepięknie, np. zorze polarne schodzą niżej niż zwykle, niebo robi się zielone, czerwone albo fioletowe, a zdjęcia z telefonów nagle przypominają pocztówki z Islandii. Ale ten sam mechanizm potrafi być problemem dla technologii. I to ogromnym. W jonosferze pojawiają się zakłócenia, które psują propagację fal radiowych. Nawigacja satelitarna zaczyna pływać, bo sygnał GPS/Galileo przechodzi przez rozchwiane warstwy atmosfery i dostaje opóźnienia, których nie da się łatwo przewidzieć.

Satelity dostają w kość podwójnie. Z jednej strony rośnie ryzyko błędów elektroniki przy zwiększonym promieniowaniu, z drugiej atmosfera na pewnych wysokościach może się lekko napompować i zwiększyć opór, co utrudnia utrzymanie prawidłowej orbity. A na Ziemi największą uwagę zwracają sieci energetyczne, bo burze geomagnetyczne potrafią indukować prądy w długich liniach przesyłowych i przeciążać transformatory.

To samo zjawisko, które daje spektakularne niebo, bywa też testem odporności infrastruktury, bez której dziś nie działa ani internet, ani transport, ani codzienna logistyka.

PUNCH: cztery satelity, jedna mozaika i sztuczne zaćmienie w kosmosie

Ten film nie powstał z jednego teleskopu. PUNCH to zestaw czterech niewielkich satelitów, które pracują jak jeden, wirtualny instrument. Jeden z nich ma kamerę z koronografem. To urządzenie, które zasłania jasną tarczę Słońca, tworząc coś w rodzaju sztucznego zaćmienia i odsłaniając delikatne szczegóły korony. Pozostałe trzy satelity patrzą szerzej, żeby objąć większy obszar wokół Słońca. Potem dane są składane w jedną mozaikę, dzięki czemu da się śledzić zjawiska w sposób bardziej ciągły i panoramiczny.

Klucz tkwi w tym, że korona i świeżo urodzony wiatr słoneczny są piekielnie słabe w porównaniu z jasnością tła i samego Słońca. PUNCH korzysta z pomiaru polaryzacji światła – patrzy nie tylko na to, jak jasno świeci dana struktura, ale też jak ustawione jest rozproszone światło. To pomaga wyciągać z obrazów ślady elektronów rozpraszających promieniowanie i budować bardziej przestrzenny obraz tego, co się dzieje między Słońcem a planetami.

Dlaczego opisywany okres był dla nas szczególny?

Końcówka 2025 r. była głośna nie bez powodu. W listopadzie pojawiły się silne epizody pogody kosmicznej, a prognozy mówiły nawet o warunkach burzy geomagnetycznej klasy G4. W komunikatach zwracano uwagę na serię CME z kolejnych dni oraz na wyjątkowo energetyczny wyrzut powiązany z rozbłyskiem klasy X5.1 z 11 listopada 2025 r. Taki zestaw potrafi podnieść poziom ryzyka dla technologii zależnej od satelitów i sieci energetycznych.

Z tego samego okresu pochodzą materiały pokazujące zorze widziane z orbity: 12 listopada 2025 r. na zdjęciach z ISS widać intensywne kolory, a opis łączy je z CME skojarzonym właśnie z rozbłyskiem X5.1 z dnia wcześniejszego. Krótko mówiąc, ten film PUNCH to nie tylko widowisko, lecz także fragment układanki, która kończy się realnymi zjawiskami nad naszymi głowami.

Jeśli to nagranie robi wrażenie tak duże niczym zwiastun porządnego filmu katastroficznego, to dlatego, że pokazuje coś, czego zwykle nie widzimy gołym okiem, a mianowicie delikatną, ale ogromną dynamikę materii wokół Słońca. PUNCH jest po to, żeby tę dynamikę oglądać szeroko, regularnie i na tyle precyzyjnie, by lepiej rozumieć, kiedy chmura plazmy leci w stronę Ziemi, a kiedy mija nas bokiem. A my, przy okazji, dostajemy jeden z tych rzadkich materiałów, które jednocześnie uczą i hipnotyzują.

Marcin Kusz 05.04.2026 09:01

