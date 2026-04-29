Policzono, ile lat ma statystyczny Polak. Aż poczułem, jak łupie mnie w krzyżu

Ładowanie...

Mediana wieku na poziomie 44 lat oznacza, że połowa mieszkańców Polski jest młodsza, a połowa starsza od tej granicy. To nie jest średnia, którą mogłaby zawyżać wąska grupa bardzo sędziwych osób. Mediana pokazuje środek populacji. Jeśli przesuwa się tak wysoko, znaczy to, że starzenie dotyczy całej struktury społeczeństwa, a nie tylko jednego fragmentu piramidy wieku.

Według danych GUS na koniec 2025 r. statystyczny mieszkaniec Polski miał właśnie 44 lata. W przypadku mężczyzn było to ponad 42 lata, w przypadku kobiet ponad 45 lat. Różnica między płciami wynika przede wszystkim z dłuższego przeciętnego trwania życia kobiet. Polska nie starzeje się więc równomiernie. Starzeje się inaczej w zależności od płci, miejsca zamieszkania i lokalnej historii migracji.

REKLAMA

Widać to również w podziale miasto-wieś. Mieszkańcy wsi są przeciętnie młodsi. Ich mediana wieku wynosi ok. 42 lata, podczas gdy w miastach zbliża się do 45 lat. To nie oznacza jednak, że wieś ma komfort demograficzny. W wielu regionach to właśnie mniejsze miejscowości najmocniej odczuwają odpływ młodych, słabnięcie usług publicznych i problemy z dostępem do pracy, transportu czy opieki zdrowotnej. Sama niższa mediana nie wystarcza, jeśli młode roczniki wyjeżdżają, a lokalna populacja kurczy się szybciej niż wskazywałby sam wiek środkowy.

Dzieci jest coraz mniej, a to zmienia wszystko

Najbardziej wymowna liczba dotyczy dzieci. W 2025 r. w Polsce było ponad 5,3 mln osób poniżej 15 roku życia, czyli o 184 tys. mniej niż rok wcześniej. Udział tej grupy w całej populacji wyniósł 14,2 proc. Dla porównania, w 2000 r. dzieci stanowiły prawie 1/5 mieszkańców kraju, a w 1990 r. aż 25 proc.

To jest ogromna zmiana cywilizacyjna. Polska sprzed 30 lat była krajem, w którym dzieci i młodzież były widoczną, bardzo liczną częścią społeczeństwa. Szkoły, osiedla, transport, kultura popularna i rynek pracy były budowane w cieniu dużych roczników. Dziś demograficzne proporcje są inne. Mniej urodzeń oznacza najpierw mniej dzieci w żłobkach i przedszkolach, później mniej uczniów w szkołach, następnie mniej studentów, a w końcu mniej osób rozpoczynających pracę.

Nie chodzi tylko o pustsze klasy. Za spadkiem liczby dzieci idzie cała kaskada skutków. Samorządy będą musiały dostosowywać sieć szkół, uczelnie będą walczyć o kandydatów, a pracodawcy o młodych pracowników. Mniejsze roczniki wejściowe oznaczają też mniejszą bazę przyszłych rodziców. Nawet gdyby dzietność w przyszłości nieco wzrosła, liczba urodzeń może pozostać niska, jeśli w wieku zakładania rodzin będzie po prostu mniej kobiet i mężczyzn.

Pamiętajmy, że demografia działa z opóźnieniem i trudno ją szybko odwrócić. Decyzje rodzinne podejmowane dziś wpływają na rynek pracy za 20 lat. Z kolei niski poziom urodzeń sprzed 20 lat wpływa na liczbę potencjalnych rodziców dzisiaj. Państwo nie może więc traktować danych o dzieciach jak statystyki edukacyjnej. To wskaźnik przyszłej siły gospodarki, systemu emerytalnego i usług publicznych.

Seniorów nieprzerwanie przybywa

Druga strona tej samej zmiany to szybki wzrost liczby osób starszych. W 2025 r. grupa osób w wieku 65 lat i więcej zwiększyła się o 143 tys. i przekroczyła 7,9 mln. Wskaźnik starości, czyli udział tej grupy w całej populacji, wyniósł 21,1 proc. W 1990 r. osoby w starszym wieku stanowiły 10 proc. mieszkańców Polski.

W ciągu nieco ponad 3 dekad udział seniorów w społeczeństwie ponad 2-krotnie wzrósł. Taka zmiana nie jest sama w sobie zła. Dłuższe życie to jedno z największych osiągnięć nowoczesnych społeczeństw. Problem zaczyna się wtedy, gdy wzrost liczby osób starszych nie jest równoważony przez odpowiednio liczne młode i pracujące roczniki oraz przez dostosowane instytucje.

Polska będzie musiała odpowiedzieć na pytania, które przez lata odkładano. Kto będzie opiekował się osobami niesamodzielnymi? Jak zorganizować opiekę długoterminową? Jak przygotować system ochrony zdrowia na większą liczbę pacjentów z chorobami przewlekłymi? Jak zmienić transport publiczny, mieszkalnictwo i przestrzeń miejską, żeby były przyjazne dla ludzi starszych, a nie tylko dla sprawnych 30- i 40-latków?

Starzenie się społeczeństwa nie oznacza wyłącznie większych wydatków na emerytury. To także wzrost popytu na rehabilitację, geriatrię, opiekę domową, usługi pielęgnacyjne, mieszkania bez barier, bezpieczne chodniki, windy, lokalny transport i cyfrowe rozwiązania, które nie wykluczają osób mniej obeznanych z technologią. Państwo, które starzeje się tak szybko, musi projektować swoje usługi od nowa.

Kurczy się grupa pracujących

Najbardziej bezpośrednio gospodarka odczuje zmiany w wieku produkcyjnym. Według GUS udział osób w wieku produkcyjnym spada od 2010 r. i w 2025 r. wyniósł 58,2 proc. Liczebność tej grupy to niespełna 22 mln osób, czyli ponad 100 tys. mniej niż rok wcześniej. Od 2010 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o ponad 3 mln.

Ponad 3 mln mniej osób w wieku produkcyjnym w ciągu kilkunastu lat oznacza strukturalną zmianę rynku pracy. Niedobory kadrowe nie są więc wyłącznie skutkiem chwilowej koniunktury, złego dopasowania edukacji czy migracji do większych miast. Mają coraz mocniejszą podstawę demograficzną.

Pracodawcy będą konkurować o ludzi ostrzej niż wcześniej. Automatyzacja, robotyzacja i sztuczna inteligencja mogą częściowo łagodzić problem, ale nie zastąpią wszystkich kompetencji. Braki będą szczególnie dotkliwe w sektorach wymagających fizycznej obecności: ochronie zdrowia, opiece, logistyce, transporcie, budownictwie, usługach lokalnych, edukacji czy administracji terenowej.

Do tego dochodzi system emerytalny. Jeśli maleje liczba osób pracujących, a rośnie liczba pobierających świadczenia, finansowa równowaga staje się trudniejsza. Nie oznacza to automatycznej katastrofy, ale oznacza konieczność bardzo trzeźwej rozmowy o aktywności zawodowej starszych osób, produktywności, migracji, składkach, wieku emerytalnym i jakości miejsc pracy. To nie jest więc demograficznym problemem przyszłości. To już jest problem teraźniejszości.

Polska starzeje się razem z Europą, ale nie może się tym uspokajać

Ktoś mógłby powiedzieć, że starzeje się cała Europa, więc Polska nie jest tu wyjątkiem. To prawda, ale nie jest to powód do spokoju. Według Eurostatu mediana wieku w Unii Europejskiej wyniosła na początku 2025 r. 44,9 roku. Polska z medianą zbliżającą się do tego poziomu nie wygląda już jak młodszy demograficznie kraj doganiający Zachód. Coraz bardziej wygląda jak państwo, które wchodzi w podobne problemy, ale z mniejszym zapasem instytucjonalnym i finansowym.

Najważniejsze jest tempo. Eurostat wskazuje, że między 2015 a 2025 r. mediana wieku w Polsce wzrosła o 3,8 roku. To jeden z wyraźniejszych wzrostów w Unii. Polska nie tylko się starzeje. Polska starzeje się szybko. A szybkie starzenie jest trudniejsze do obsłużenia niż powolna, przewidywalna zmiana rozłożona na wiele dekad.

Zachodnie państwa, które weszły w ten proces wcześniej, często miały więcej czasu na budowę systemów opieki, polityki migracyjnej, usług senioralnych i stabilniejszych instytucji. Polska nadrabia część tych zaległości w biegu, równocześnie mierząc się z odpływem ludności z mniejszych miejscowości, napięciami na rynku mieszkaniowym i rosnącymi potrzebami ochrony zdrowia.

Same świadczenia nie odmłodzą kraju

Polityka rodzinna nie może opierać się tylko na transferach pieniężnych. Dodatkowe świadczenia mogą poprawiać budżety rodzin, ale nie usuwają wszystkich barier, które wpływają na decyzję o dziecku. Młodzi ludzie patrzą na mieszkania, stabilność pracy, dostęp do żłobków, elastyczność zatrudnienia, zdrowie, relacje, podział obowiązków i poczucie bezpieczeństwa.

Jeżeli mieszkanie jest za drogie, umowa niepewna, żłobek niedostępny, a codzienność opiera się na przeciążeniu, sama dopłata nie stworzy warunków do większej dzietności. To dlatego państwa, które próbują mierzyć się z kryzysem demograficznym, coraz częściej łączą politykę rodzinną z polityką mieszkaniową, rynkiem pracy, opieką instytucjonalną i zdrowiem reprodukcyjnym.

Polska potrzebuje też rozmowy o migracji, choć politycznie jest to temat trudny. Jeśli liczba osób w wieku produkcyjnym spada, część luk na rynku pracy może zostać wypełniona przez imigrantów. Ale migracja działa dobrze tylko wtedy, gdy jest zarządzana, połączona z integracją, edukacją językową, legalną pracą i lokalnymi usługami. Nie może być ani tematem tabu, ani prostym hasłem zastępującym politykę rodzinną.

REKLAMA

Starzenie się społeczeństwa wymaga więc pakietu działań, a nie jednego magicznego programu. Trzeba równocześnie wspierać rodziny, utrzymywać aktywność zawodową, przyciągać i integrować pracowników z zewnątrz, inwestować w produktywność oraz przebudowywać usługi publiczne pod starszą populację.

REKLAMA

Marcin Kusz 29.04.2026 15:14

Ładowanie...