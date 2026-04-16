W 2100 r. będzie nas tylko 25 mln. To czerwony alert dla rządzących

Według najnowszej prognozy Eurostatu Polska w 2100 r. będzie liczyć około 25,655 mln mieszkańców. To oznacza, że w ciągu niespełna 75 lat ubędzie nam ponad 10 mln ludzi. Jakby ktoś wyciął z mapy cały Śląsk z Zagłębiem i dorzucił jeszcze kilka dużych miast.

To nie jest scenariusz "pesymistyczny", a bazowy i oparty na założeniach, które europejscy statystycy uważają za najbardziej prawdopodobne przy braku radykalnych zmian. Już w 2030 r. liczba ludności ma spaść poniżej 37 mln. W 2050 r. będziemy mieć niespełna 33 mln mieszkańców. A potem wykres idzie w dół coraz szybciej.

Europa jako całość też się kurczy, ale wolniej. Unia Europejska ma jeszcze przez chwilę delikatny wzrost, głównie dzięki migracji, ale po 2030 r. również zacznie tracić mieszkańców. W 2100 r. UE ma liczyć około 398,8 mln ludzi - o ponad 50 mln mniej niż dziś. Różnica polega na tym, że Polska jest w trybie turbo: starzejemy się szybciej i szybciej tracimy ludność.

Zima demograficzna nie jest metaforą. To matematyka

Wszystko zaczyna się od dzietności. Jeśli przeciętna kobieta ma w życiu mniej niż około 2,1 dziecka to populacja zaczyna się kurczyć. Polska od lat jest poniżej tego poziomu, a w wielu regionach - dramatycznie poniżej. Do tego dochodzi rosnąca liczba osób w wieku 65+, co oznacza coraz większą presję na system emerytalny, ochronę zdrowia i opiekę długoterminową.

Istotny i ciekawy fragment układanki pojawia się wtedy, gdy zejdziemy z poziomu "Polska ogółem" do poziomu regionów. Analizy przestrzennej autokorelacji współczynnika dzietności, prowadzone m.in. przez dr Agnieszkę Orwat‑Acedańską, pokazują, że różnice między województwami są ogromne i wcale się nie wyrównują.

W praktyce oznacza to, że w Polsce istnieją "wyspy" relatywnie wyższej dzietności - Pomorze, Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze - oraz "pustynie", gdzie dzieci rodzi się bardzo mało, jak Opolszczyzna, Śląsk, Dolny Śląsk czy część Zachodniopomorskiego. Co gorsza, regiony tradycyjnie uznawane za bardziej "konserwatywne demograficznie" - jak Podkarpacie czy Lubelszczyzna - zaczęły zjeżdżać w dół i zbliżać się do poziomów Dolnego Śląska.

To zapowiedź przyszłości, w której niektóre części kraju będą się wyludniać w tempie, które dziś trudno sobie wyobrazić - podczas gdy duże aglomeracje będą przyciągać ludzi jak magnes. Jeśli dziś mieszkasz w Warszawie, Krakowie czy Trójmieście to możesz mieć wrażenie, że "wszędzie jest pełno ludzi". Ale na poziomie kraju rośnie przepaść między metropoliami a resztą mapy.

Miasta, infrastruktura i rynek pracy w kraju, który się kurczy

Wyobraźmy sobie Polskę z 25 mln mieszkańców. To nie jest kraj-widmo, ale to jest kraj o zupełnie innej gęstości zaludnienia, strukturze wieku i układzie sił między regionami. Mniej ludzi oznacza mniej pracowników, więcej emerytów, większą presję na automatyzację i konieczność utrzymania infrastruktury dla mniejszej liczby użytkowników.

Rynek pracy będzie permanentnie głodny rąk do pracy. Firmy będą musiały ściągać pracowników z zagranicy albo inwestować w automatyzację, roboty, AI i systemy samoobsługowe. W praktyce - najpewniej jedno i drugie. To z kolei oznacza rosnący popyt na technologie, które jeszcze dekadę temu były ciekawostką, a dziś stają się koniecznością.

Co to wszystko oznacza dla rynku elektroniki użytkowej? Wbrew pozorom, nie chodzi o to, że Polska stanie się "nieopłacalnym" rynkiem. Nawet 25-milionowy kraj to wciąż solidny rynek europejski, z wysoką penetracją Internetu i dużą liczbą użytkowników smartfonów. Problem leży gdzie indziej - w strukturze wiekowej i geografii.

W 2100 r. udział osób starszych będzie znacznie wyższy niż dziś. To oznacza, że urządzenia będą musiały być prostsze, bardziej czytelne, bardziej intuicyjne. Funkcje związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i monitoringiem staną się standardem, a nie dodatkiem. Segment "technologii dla seniorów" przestanie być niszą i stanie się jednym z głównych filarów rynku.

Jednocześnie wyludnianie mniejszych ośrodków sprawi, że utrzymywanie fizycznych salonów sprzedaży w małych miastach będzie coraz mniej opłacalne. Sprzedaż online przyspieszy jeszcze bardziej, a logistyka dostaw stanie się trudniejsza i droższa w słabiej zaludnionych regionach. To wymusi zmiany w modelach biznesowych, projektowaniu usług i obsłudze klienta.

Jest jeszcze jeden aspekt, który w prognozach demograficznych często ginie: kto będzie tworzył technologie, z których chcemy korzystać. Mniej dzieci dziś to mniej studentów jutro i mniej specjalistów pojutrze. Jeśli Polska chce utrzymać sensowną pozycję w IT, elektronice i R&D, musi albo radykalnie podnieść jakość edukacji, albo stać się atrakcyjnym miejscem dla specjalistów z zagranicy. W praktyce - jedno i drugie.

W przeciwnym razie skończymy jako rynek konsumencki, który głównie importuje gotowe rozwiązania, zamiast je współtworzyć. A to oznacza mniejszy wpływ na standardy, mniejszą kontrolę nad danymi i mniejsze możliwości budowania własnych ekosystemów.

Czy da się to odwrócić? Na pewno nie szybko

Demografia ma ogromną bezwładność. Nawet gdyby jutro wydarzył się cud i współczynnik dzietności skoczył do poziomu zapewniającego zastępowalność pokoleń, efekty zobaczylibyśmy dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Prognozy na 2050 czy 2100 r. przesunęłyby się, ale nie zamieniły w "Polska 50 milionów". Dlatego Eurostat i GUS mówią o scenariuszach, a nie o proroctwach. Ale kierunek trendu - przy obecnych parametrach - jest jednoznaczny.

Maciej Gajewski 16.04.2026 17:06

