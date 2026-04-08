Poważny problem z OneDrive. Prześladują ludzi spamem

Problem zaczął występować już kilka tygodni temu. Pierwsi użytkownicy zaczęli zgłaszać, że w usłudze OneDrive dochodzi do anomalii. Mianowicie na ich kontach zaczęły pojawiać się nieznane pliki oraz foldery pochodzące z cudzych kont - prawdopodobnie botów. Spam pojawiał się w sekcji folderów współdzielonych i nie ma możliwości pozbycia się go. Problem wciąż prześladuje użytkowników.

REKLAMA

Poważny problem z OneDrive. Na kontach pojawiają się dziwne pliki

Użytkownicy chmury Microsoftu dostrzegają, że na ich kontach pojawiają się niechciane foldery. Największym problemem jest fakt, że nie ma możliwości zablokowania tych plików.

Nie ma również możliwości zgłaszania ich jako spam. Czyli użytkownicy nie są w stanie praktycznie nic z nimi robić. Problemem jest też fakt, że te pliki mogą zawierać złośliwie oprogramowanie oraz inne wirusy. Wiele użytkowników obawiało się konsekwencji w związku z udostępnianiem potencjalnie nielegalnych treści.

Oprócz tego użytkownicy dotknięci problemem otrzymywali wiadomości e-mail z powiadomieniami OneDrive o udostępnionym folderze. W związku z czym nieuważna osoba mogła przypadkowo kliknąć taki plik i zainfekować swoje urządzenie. Błąd dotyczy większości platform: komputerów z systemem Windows oraz macOS oraz smartfonów z Androidem.

Zgłaszający na forum Microsoft Learn również wskazywali, że w momencie próby ukrycia plików te powracały. Po kliknięciu usuń i odświeżeniu ekranu dane powracały. Oszuści wykorzystali tę metodę w wyjątkowo wymyślny sposób. Udostępniali pliki PDF z napisami otwórz witrynę, które przenosiły ich do oszukańczych stron.

Microsoft potwierdza, ale nic z tym nie robi od trzech miesięcy

Na początku stycznia 2026 r. Microsoft poinformował o występowaniu tych problemów w usłudze OneDrive. Na stronie wydał też krótki opis utrudnień.

Niektórzy użytkownicy nie mogą ukryć, usunąć ani zatrzymać udostępniania plików, które pojawiają się na karcie Udostępnione pliki w usłudze OneDrive. Dotknięci tym problemem użytkownicy nie mogą również zgłaszać nieznanych udostępnionych plików jako spamu.

REKLAMA

Problem jest, że problem wcale nie został rozwiązany. Microsoft nie zaktualizował statusu na stronie pomocy technicznej.

REKLAMA

Albert Żurek 08.04.2026 15:02

