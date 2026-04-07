Windows 11 gubi zbędny balast. Oto co się zmieni

Microsoft od kilku miesięcy obiecuje, że Windows 11 przestanie być "ładnym, ale ociężałym" systemem. Teraz przedstawiciele firmy zapowiadają całkiem konkretny zestaw zmian: poprawki w menu Start, Ustawieniach, Eksploratorze plików, a także kolejny krok w stronę uśmiercenia klasycznego Panelu sterowania. I to nie w jakiejś odległej przyszłości, tylko w aktualizacji planowanej już na kwiecień.

Partner Director of Design w Microsofcie, March Rogers, opublikował na X (dawniej Twitterze) serię zapowiedzi tego, co zaraz będą testować Insiderzy, a co w najbliższych miesiącach ma trafić do wszystkich użytkowników Windowsa 11. "Przeprojektowano strony Ustawień dla większej przejrzystości, zaktualizowano okna dialogowe kont w trybie ciemnym, Narrator współpracuje z Copilotem na wszystkich urządzeniach... poprawiono ustawienia pióra, zmieniono nazwę funkcji pisania głosowego w Eksploratorze plików. Nic nadzwyczajnego, tylko mnóstwo drobnych szczegółów, które sprawiają, że system Windows wydaje się bardziej dopracowany i spójny. Aktualizacja pojawi się w kwietniu."

Brzmi jak lista drobiazgów? I bardzo dobrze. To właśnie te "nudne" rzeczy najbardziej czuć na co dzień.

Ustawienia zamiast Panelu sterowania. Tym razem na serio?

Drugi duży wątek to kolejny etap migracji funkcji z klasycznego Panelu sterowania do nowoczesnej aplikacji Ustawienia. Rogers potwierdził, że docelowo "wszystkie stare elementy sterujące Panelu sterowania" mają trafić do Ustawień, a sam Panel sterowania stanie się zbędny.

To nie jest nowy plan - Microsoft próbuje tego od czasów Windowsa 8. Różnica polega na tym, że tym razem firma mówi o pełnej migracji, a nie tylko o "stopniowym przenoszeniu wybranych elementów". Jednocześnie Rogers przyznaje, że trzeba to robić ostrożnie, bo w grę wchodzą "wiele różnych urządzeń sieciowych i drukarek oraz sterowników", których nie można po prostu zepsuć jednym nieprzemyślanym refaktoringiem.

Dla zwykłego użytkownika to może być wreszcie koniec schizofrenii, w której część ustawień jest w Ustawieniach, część w Panelu sterowania, a część jeszcze w jakichś starożytnych okienkach dialogowych rodem z Windowsa XP. Dla power userów - potencjalny ból, jeśli Microsoft przy okazji uprości za bardzo to, co dziś da się precyzyjnie ustawić w starych apletach.

Kluczowe pytanie brzmi: czy Ustawienia dostaną pełną funkcjonalność, czy tylko ładniejszy wygląd? Na razie wiemy, że "strony ustawień zostały przeprojektowane w celu zwiększenia przejrzystości", czyli przebudowa ekranów pod kątem czytelności i spójności.

Eksplorator plików: mniej glitchy, szybsze wyszukiwanie, wygodniejsze zmiany nazw

Eksplorator plików to jeden z tych elementów Windowsa, które wszyscy kochają nienawidzić. Microsoft obiecuje, że w "najbliższych miesiącach" zobaczymy poprawki w "wydajności, niezawodności, błędach UX i wyszukiwaniu".

Po ludzku: ma być szybciej, stabilniej, z mniejszą liczbą graficznych i interfejsowych baboli oraz z lepszym wyszukiwaniem. To ostatnie jest szczególnie istotne, bo obecne wyszukiwanie w Eksploratorze potrafi być kapryśne, wolne i nieprzewidywalne - zwłaszcza przy większych wolumenach danych i sieciowych lokalizacjach. Ciekawym, choć drobnym dodatkiem jest "pisanie głosowe w Eksploratorze plików do zmian nazwy".

W tle tego wszystkiego jest też szersza przebudowa Eksploratora, która trwa od kilku wydań: przejście na WinUI, nowe panele, nowy pasek adresu, integracja z OneDrive’em i usługami chmurowymi. Teraz Microsoft najwyraźniej chce dopolerować to, co już jest, zamiast dorzucać kolejne warstwy funkcji.

Start, Wyszukiwanie i Szybkie ustawienia: mniej czekania, mniej frustracji

Rogers zapowiada również "stopniowe ulepszenia wydajności i niezawodności w ciągu najbliższych kilku miesięcy w celu skrócenia czasu ładowania menu Start, Wyszukiwania i Szybkich ustawień." Jeżeli kiedykolwiek po kliknięciu przycisku Start przez ułamek sekundy patrzyło się na pusty prostokąt zanim pojawiły się ikony - to zapewne czujecie o co chodzi. Windows 11 potrafi być wizualnie dopieszczony, ale czasem sprawia wrażenie, jakby UI doganiało resztę systemu z lekkim opóźnieniem.

Przyspieszenie ładowania Startu, wyszukiwarki i panelu szybkich ustawień to dokładnie ten rodzaj zmian, których nie da się dobrze sprzedać w reklamie, ale które robią różnicę w codziennym użyciu. Mniej mikro-lagów, mniej zamrożeni przy wywoływaniu podstawowych elementów interfejsu - to jest ten rodzaj poprawek, które Windows 11 potrzebuje bardziej niż kolejnego widżetu z pogodą. Wygląda na to, że się ich w końcu doczeka.

Maciej Gajewski 07.04.2026 17:30

