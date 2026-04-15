Tanie komputery z ogromnym ulepszeniem. Nvidia zrobi coś niesamowitego
Tańsze komputery niebawem otrzymają znaczące ulepszenie ze strony Nvidii. Producent GeForce wejdzie na rynek kartami graficznymi, jakich jeszcze nie było.
Nvidia już rok temu wprowadziła na rynek serię kart graficznych GeForce RTX 5000, w którą wchodzi mnóstwo modeli od najdroższego RTX 5090 aż po tańszego 5050. Teraz producent zamierza nieco odświeżyć ofertę o nowe dwa modele z serii RTX 5060, aby je nieco ulepszyć.
Koniec z 8-gigabajtowych kart graficznych Nvidia? Czas na modele 9 GB
Największym problemem podstawowych kart graficznych GeForce RTX 5060 czy 5060 Ti nie jest niska wydajność. W tym segmencie cenowym są to bardzo szybkie jednostki, których głównym ograniczeniem jest zastosowanie wyłącznie 8 GB pamięci wideo. W dzisiejszych nowoczesnych grach z zaawansowanymi teksturami i oświetleniem realizowanym przez ray tracing 8 GB powoli przestaje wystarczać.
Jeśli natomiast gra konsumuje więcej pamięci niż karta graficzna ma do dyspozycji, dochodzi do problemów z ładowaniem się tekstur i innych danych, a w efekcie czego - obniżenia wydajności. W wyższych rozdzielczościach większa pamięć wideo jest szczególnie istotna. Dlatego Nvidia ma w planach ulepszenie popularnych modeli z 8 GB.
Jak wynika z najnowszego raportu, producent przygotowuje dwie nowe karty graficzne RTX 5060 oraz RTX 5060 Ti wyposażone w 9 GB pamięci VRAM. Dotychczasowe modele bazowały na 8 GB, więc mówimy o dodatkowym 1 GB. Zmiana ma wynikać z faktów przyspieszenia produkcji modułów 3 GB GDDR7 przez Samsunga i Microna.
W związku, z czym Nvidia podjęła decyzję o konieczności ulepszenia konfiguracji pamięci w RTX-ach 5060 (Ti). Gigant zamiast czterech modułów 2 GB wykorzysta wyłącznie trzy moduły po 3 GB. Co to właściwie oznacza dla użytkowników?
Że na rynku pojawią się zupełnie nowe, znacznie lepsze wersje kart graficznych. Producent najprawdopodobniej zastosuje identyczne układy graficzne, co w wersjach z 8 GB pamięci wideo. Oznacza to, że bazowa wydajność nowego układu nie powinna być wyższa. Nowe modele jednak mogą okazać się nieco szybsze w zadaniach, gdzie potrzebna jest dodatkowa pamięć wideo, a 8 GB już nie wystarczało.
Kiedy nowe karty graficzne GeForce z 9 GB pamięci?
Z najnowszych raportów wynika, że nowe wersje kart graficznych GeForce RTX 5060 (Ti) wyposażone w 9 GB pamięci wideo zostaną wprowadzone na przestrzeni maja i czerwca tego roku. Trudno powiedzieć, czy nowe wersje całkowicie zastąpią 8-gigabajtowe warianty. Nie znamy też cen nadchodzących kart graficznych GeForce. Nie powinny być one jednak znacznie wyższe od dotychczasowych RTX-ów 5060.