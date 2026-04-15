Tanie komputery z ogromnym ulepszeniem. Nvidia zrobi coś niesamowitego

Tańsze komputery niebawem otrzymają znaczące ulepszenie ze strony Nvidii. Producent GeForce wejdzie na rynek kartami graficznymi, jakich jeszcze nie było.

GeForce Rtx 5060 9 GB
Nvidia już rok temu wprowadziła na rynek serię kart graficznych GeForce RTX 5000, w którą wchodzi mnóstwo modeli od najdroższego RTX 5090 aż po tańszego 5050. Teraz producent zamierza nieco odświeżyć ofertę o nowe dwa modele z serii RTX 5060, aby je nieco ulepszyć.

Koniec z 8-gigabajtowych kart graficznych Nvidia? Czas na modele 9 GB

Największym problemem podstawowych kart graficznych GeForce RTX 5060 czy 5060 Ti nie jest niska wydajność. W tym segmencie cenowym są to bardzo szybkie jednostki, których głównym ograniczeniem jest zastosowanie wyłącznie 8 GB pamięci wideo. W dzisiejszych nowoczesnych grach z zaawansowanymi teksturami i oświetleniem realizowanym przez ray tracing 8 GB powoli przestaje wystarczać.

Jeśli natomiast gra konsumuje więcej pamięci niż karta graficzna ma do dyspozycji, dochodzi do problemów z ładowaniem się tekstur i innych danych, a w efekcie czego - obniżenia wydajności. W wyższych rozdzielczościach większa pamięć wideo jest szczególnie istotna. Dlatego Nvidia ma w planach ulepszenie popularnych modeli z 8 GB.

Jak wynika z najnowszego raportu, producent przygotowuje dwie nowe karty graficzne RTX 5060 oraz RTX 5060 Ti wyposażone w 9 GB pamięci VRAM. Dotychczasowe modele bazowały na 8 GB, więc mówimy o dodatkowym 1 GB. Zmiana ma wynikać z faktów przyspieszenia produkcji modułów 3 GB GDDR7 przez Samsunga i Microna. 

W związku, z czym Nvidia podjęła decyzję o konieczności ulepszenia konfiguracji pamięci w RTX-ach 5060 (Ti). Gigant zamiast czterech modułów 2 GB wykorzysta wyłącznie trzy moduły po 3 GB. Co to właściwie oznacza dla użytkowników?

Że na rynku pojawią się zupełnie nowe, znacznie lepsze wersje kart graficznych. Producent najprawdopodobniej zastosuje identyczne układy graficzne, co w wersjach z 8 GB pamięci wideo. Oznacza to, że bazowa wydajność nowego układu nie powinna być wyższa. Nowe modele jednak mogą okazać się nieco szybsze w zadaniach, gdzie potrzebna jest dodatkowa pamięć wideo, a 8 GB już nie wystarczało.

Kiedy nowe karty graficzne GeForce z 9 GB pamięci?

Z najnowszych raportów wynika, że nowe wersje kart graficznych GeForce RTX 5060 (Ti) wyposażone w 9 GB pamięci wideo zostaną wprowadzone na przestrzeni maja i czerwca tego roku. Trudno powiedzieć, czy nowe wersje całkowicie zastąpią 8-gigabajtowe warianty. Nie znamy też cen nadchodzących kart graficznych GeForce. Nie powinny być one jednak znacznie wyższe od dotychczasowych RTX-ów 5060.

Albert Żurek
15.04.2026 17:05
Tagi: GeForceKarty graficzneNvidia
