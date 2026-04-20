Bez aplikacji, bez ekranu, a robi efekt wow. Smart Play zmieni rynek klocków?

Smart Play od LEGO® to nie jest po prostu kolejna, zwyczajna linia zabawek. Firma przekonuje, że to wehikuł czasu i wyobraźni, który wykracza daleko poza tradycyjne budowanie z klocków. Ot, propozycja dla tych, którzy chcą, aby dociśnięcie ostatniego, plastikowego elementu było dopiero początkiem zapierającej dech w piersiach przygody.

W praktyce oznacza to, że dziecko nie tylko łączy fizyczne klocki, ale też z wypiekami na twarzy odkrywa ukryte efekty i charakterystyczne odgłosy nierozerwalnie związane z kultowym uniwersum Star Wars.

Kiedy z plastikowej konstrukcji dobiega autentyczny, pulsujący dźwięk włączanego miecza świetlnego, w pokoju dzieje się czysta magia. Zabawa staje się wielokrotna i niesamowicie immersyjna - najpierw doświadczamy fascynującego procesu tworzenia, a potem odtwarzamy epickie bitwy z pełnym wsparciem audio, które niejednokrotnie przyprawia o gęsią skórkę.

Kinowa immersja bez patrzenia w ekran

Cały koncept Smart Play skupia się na immersji. Tutaj ikoniczne dźwięki są zsynchronizowane z ruchami figurek lub interaktywnymi elementami samego modelu.

Wyobraź sobie ten moment: energiczny start własnoręcznie wybudowanego statku uruchamia potężny, wibrujący ryk silników, a umieszczenie ulubionej minifigurki w kokpicie wywołuje autentyczne komunikaty bojowe i głośne świsty laserowych strzałów.

Co istotne w dzisiejszych czasach cyfrowego przebodźcowania, cały ten innowacyjny mechanizm jest maksymalnie prosty, intuicyjny i działa całkowicie bez konieczności używania jakichkolwiek smartfonów, dodatkowych aplikacji czy zewnętrznych ekranów.

Taka "magia dźwięku" w najczystszej postaci sprawia, że dziecko ma poczucie absolutnie realnego, namacalnego uczestnictwa w wydarzeniach z uwielbianej sagi.

Osiem unikalnych zestawów na każdą kieszeń

Teraz w ofercie Smart Play znalazło się aż osiem fajnych zestawów reprezentujących różne przedziały cenowe - od bardzo przystępnych 169,99 zł aż po rozbudowane, ogromne pakiety za 699,99 zł.

Mniejszy zestaw doskonale sprawdzi się jako radosna nagroda za świetne oceny lub urocza niespodzianka bez okazji, podczas gdy ten największy bez trudu zagra rolę wymarzonego, zapierającego dech w piersiach prezentu pod choinką.

Wszystkie one skupiają się na najbardziej ikonicznych scenach oraz pojazdach, budując razem fascynujący ekosystem zachęcający do dalszego, wieloletniego kolekcjonowania.

X-Wing Czerwona Piątka Luke’a (75423)

Model za 389,99 zł to bezpieczny klasyk. Wbudowane odgłosy silników całkiem trafnie podbijają klimat, choć konstrukcyjnie to wciąż mocno zachowawczy wybór dla fanów. Dźwięki wejścia w nadprzestrzeń wypadają wiarygodnie (na tle filmów), co daje frajdę podczas zabawy.

Myśliwiec TIE Dartha Vadera (75421)

Kosztujący 299,99 zł myśliwiec stanowi sporą gratkę dla zwolenników Imperium. Charakterystyczne wycie silników TIE brzmi zaskakująco dobrze i faktycznie dodaje maszynie dynamiki w trakcie symulowanych lotów. To udany pakiet, który potrafi wciągnąć w odgrywanie pościgów, nawet jeśli bryła samego statku bywa w serii klocków dość wtórna.

Sala tronowa i Kantyna Mos Eisley

Pojedynek w sali tronowej (75427)

Zestaw 75427, Pojedynek w sali tronowej (699,99 zł) oraz 75425 Kantyna Mos Eisley (339,99 zł) ciekawie zrywają ze schematem typowych pojazdów bojowych.

Kantyna Mos Eisley (75425)

Gwar bywalców baru i trzaski mieczy świetlnych tworzą udane tło wydarzeń. Takie rozwiązanie daje więcej przestrzeni na tworzenie własnych scenariuszy - ale uważaj na zaporową cenę pierwszego z tych modeli.

Chatka Yody i szkolenie Jedi (75422)

Zestaw za 299,99 zł gwarantuje mile widziany, nieco spokojniejszy klimat. Zrezygnowano tu z głośnych wybuchów na rzecz odgłosów bagien Dagobah, co wychodzi temu projektowi na dobre. To mądra odskocznia, którą docenią ci, których męczy ciągła akcja na pełnych obrotach. Warto jednak pamiętać, że nie każdemu dziecku w pełni podpasuje brak strzelających laserów.

Śmigacz Luke'a (75420) i Atak AT-ST na Endor (75424)

Śmigacz Luke'a (75420)

Mniejsze komplety, jak Śmigacz (169,99 zł) czy AT-ST (219,99 zł), to bardzo rozsądny próg wejścia.

Atak AT-ST na Endor (75424)

Prostsza konstrukcja i bazowe efekty dźwiękowe w zupełności wystarczają, aby ocenić, czy technologia Smart Play w ogóle wam odpowiada. Nie znajdziesz tu wielkiego rozmachu wizualnego, ale stosunek jakości do wydanych pieniędzy wydaje się tutaj najbardziej uczciwy.

Sokół Millennium (75426)

Wyceniony na 429,99 zł frachtowiec to flagowy, najbardziej rozpoznawalny projekt w zestawieniu. Odgłosy hipernapędu sprawnie uderzają w nostalgię i nieźle uatrakcyjniają wielogodzinne budowanie. Statek dobrze prezentuje się jako ozdoba na półce. A i jak go zdejmiesz, to odtworzysz od razu ikoniczne sceny z Gwiezdnych Wojen.

Ktoś się skusi?

Smart Brick od LEGO

Klocki z technologią Smart Play to ciekawe urozmaicenie na rynku, chociaż trudno tu mówić o jakiejś całkowitej rewolucji. Dodatkowe dźwięki fajnie ożywiają całą zabawę, szczególnie przy łączeniu paru modeli. Biorąc pod uwagę opłacalność, mi osobiście najbardziej podoba się Śmigacz Luke'a oraz spokojna Chatka Yody. A wy co sądzicie o tych nowościach, który zestaw wpadł wam w oko?

Oliwier Nytko 20.04.2026 09:00

Lokowanie produktu : LEGO

