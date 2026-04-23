Laptop MSI z kartą RTX 5060 już za 4499 zł. Ależ to pięknie tanieje

Miał być prawdziwy koszmar. Big techy ściągnęły z rynku pamięć SSD i RAM, na potrzeby swoich centrów AI. W rezultacie detaliczne ceny podzespołów drastycznie wzrosły, a część producentów wręcz wycofała się z rynku konsumenckiego. Wielu uważało, że złożenie PC do gier albo kupno gamingowego laptopa w 2026 będzie karkołomnym zadaniem. Tymczasem notebooki dla graczy tanieją aż miło patrzeć.

Obniżki dotyczą zwłaszcza laptopów ze średniej oraz przystępnej półki cenowej. Maszyny z kartami RTX5050/RTX5060 systematycznie tanieją, dzięki czemu można je kupić poniżej 5 tysięcy złotych. Co ważne, ceny obniżają doskonale znani producenci, jak MSI. Jak to możliwe, mając kryzys podzespołów na głowie? Firmy ukrywają koszty w mniejszej pojemności na dane, wolniejszych SSD oraz mniejszej ilości pamięci operacyjnej.

Duży, 17-calowy MSI Cyborg A17 AI z kartą GeForce RTX 5060 za 4499 zł to naprawdę dobra okazja

Standardowa cena tego laptopa to 5099 zł. Jednak teraz można go zgarnąć 600 złotych taniej, za 4499 zł. To najniższa cena na ten model w ostatnim okresie. Aby oszczędzić ponad pół tysiąca złotych, wystarczy skorzystać z promocyjnego kodu. Dostawa jest darmowa, do tego zyskujemy 100 zł rabatu na zakup myszki.

MSI Cyborg A17 AI to laptop z dużym, aż 17,3-calowym ekranem IPS FHD, z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Przy takiej przekątnej chciałoby się panelu QHD, ale atrakcyjna cena nie bierze się z niczego. Z kolei standard Full HD dobrze pasuje do 144 Hz odświeżania. Chcąc wyższej rozdzielczości, laptop można podłączyć do zewnętrznego monitora via HDMI 2.1 albo USB-C ze wsparciem DisplayPort. Ten sam port USB-C pozwala na podładowanie laptopa zwykłym kabelkiem.

Sercem MSI Cyborg A17 AI jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB, pracująca w duecie z procesorem AMD Ryzen 7 260. Do tego dochodzi 16 GB RAM oraz SSD 512 GB. Trzeba mieć na uwadze, że maksymalne TGP karty to 55W. Do rozgrywki w standardzie FHD wystarczy, ale w przypadku najbardziej zaawansowanych produkcji warto wspomóc się pakietem DLSS 4.5 z Super Rozdzielczością oraz Generatorem Klatek. Za to do sieciowych strzelanin laptop będzie świetny i bez wspomagaczy.

MSI Cyborg A17 AI nie jest królem wydajności, ale stanowi świetną bramę do solidnego gamingu. Jest stosunkowo lekki, bardzo tani, do tego posiada duży wyświetlacz. Niskie zapotrzebowanie energetyczne sprawia, że w razie potrzeby urządzenie może zastąpić biurowego notebooka, zasilanego zwykłym kablem USB-C.

Popularna, lubiana klawiatura GLORIOUS GMMK TKL jest teraz tańsza o grubo ponad połowę

Przewodowe klawisze GLORIOUS GMMK TKL da się zgarnąć za 199 zł, zamiast standardowych 449. To potężne cięcie, obniżające cenę urządzenia aż o 56%. Jak za 199 zł, klawiaturę można brać w ciemno. Świadczą o tym oceny tych, którzy dali jej szansę. Przy 30 zweryfikowanych kupujących, ocena to pięć na pięć gwiazdek.

GLORIOUS GMMK TKL to klawiatura mechaniczna w węższej formie pozbawionej bloku numerycznego. Przełączniki Gateron Brown są cichsze od typowego mechanika, co docenią domownicy oraz współlokatorzy. Z kolei ich skok oraz punkt aktywacji sprawiają, że GMMK to częsty wybór miłośników sieciowej rywalizacji. Tam każdy urwany ułamek sekundy ma znaczenie. Do tego dochodzą zapisywane profile użytkowników, klawisze multimedialne, rejestr makr oraz N-Key Rollover. Solidna baza.

Szybko znikają karty graficzne Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti tańsze o ponad 200 zł

Czas na upgrade komputera do gier? Karty RTX 50 w architekturze Blackwell umożliwiają korzystanie z Generatora Wielu Klatek oraz Generatora Dynamicznego. Do tego obsługują standardy DisplayPort 2.1a oraz PCIe 5.0, zwiększające przepływność danych. Oferowany przez nie natywny przyrost mocy wynosi 13-30% względem poprzedniej generacji, w zależności od gry.

Model GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC 8GB doczekał się cenowej obniżki wynoszącej ponad 200 zł, dzięki czemu kartę można kupić za przystępne 1599 zł. Trzeba tu zaznaczyć, że do wyprzedaży została przeznaczona określona pula kart. Aktualnie pozostało około 30 jednostek objętych promocją.

Pozostając w temacie gamingu, spójrzcie na ten artefakt rodem z lat 80. LEGO Pacman spadł poniżej 900 zł

LEGO Automat do gry Pac-Man to jeden z najbardziej reprezentatywnych zestawów klocków dla graczy. Moim zdaniem przebija LEGO Game Boya oraz LEGO NES-a. Niestety, sporo kosztuje. Teraz ten artefakt (bo trudno nazwać mi zestaw zabawką) można nabyć z rabatem wynoszącym 18%. W rezultacie ponad 30-centymetrowy Pac-Man kosztuje mniej niż 900 złotych.

Warto zaznaczyć, że LEGO Automat do gry Pac-Man to zestaw złożony i skomplikowany, adresowany do użytkowników pełnoletnich. Składa się z wielu drobnych elementów, a także podświetlanych stref, jak otwór na monety. Trzeba mieć na uwadze, że na replice LEGO nie można grać. Szkoda, bo świetne odtworzony czerwony dżojstik naprawdę kusi. Dawne automaty miały w sobie to coś.

Szymon Radzewicz 23.04.2026 15:00

Lokowanie produktu : Media Expert