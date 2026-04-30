Księżyc to nowa Cieśnina Ormuz. Bajecznie łatwo go zablokować

Bogdan Stech
Księżyc i jego okolice mogą w niedalekiej przyszłości stać się terenem zaciekłej rywalizacji mocarstw. Wojsko Stanów Zjednoczonych już teraz rozpoczęło przygotowania do przejęcia strategicznych miejsc, a specjaliści przestrzegają, że scenariusz znany z blokady Cieśniny Ormuz, może zrealizować się także w kosmosie.
Nawet jeśli myślimy o podboju kosmosu w kategoriach wielkich, historycznych misji NASA, to często zapominamy o jednym kluczowym detalu. Kosmos, podobnie jak Ziemia, ma swoje geopolityczne wąskie gardła. Wielka polityka będzie tam coraz bardziej obecna i będzie miejscem ścierania się mocarstw.

Amerykańskie Siły Kosmiczne (U.S. Space Force) już teraz zaczynają się zbroić i organizować, bo przestrzeń między naszą planetą a Księżycem może niebawem stać się areną konfliktów do złudzenia przypominających te, które dziś paraliżują globalne rynki na Bliskim Wschodzie.

Zjawisko, które obecnie obserwujemy w rejonie Zatoki Perskiej – blokady, przejmowanie statków i uderzenia w globalną gospodarkę – może wkrótce przenieść się znacznie wyżej. Jak donosi serwis Space.com, analitycy do spraw bezpieczeństwa ostrzegają, że przestrzeń wokółksiężycowa (tzw. przestrzeń cislunarna) stanie się nowym terytorium spornym.

Amerykańska Space Force tworzy właśnie dedykowane biuro, którego celem jest chłodna kalkulacja i ocena znaczenia tego regionu dla bezpieczeństwa narodowego oraz ewentualnych działań zbrojnych.

Geografia, której nie oszukasz

Na problem zwrócił uwagę Marc Feldman, dyrektor wykonawczy Centrum Badań nad Kosmiczną Przestępczością, Piractwem i Sprawami Rządowymi (tak istnieje coś takiego).

Podczas gdy świat z zapartym tchem śledzi przygotowania do misji Artemis 2 i zachwyca się ambitnymi planami stałego osadnictwa na Srebrnym Globie, ziemska geopolityka może brutalnie zweryfikować te marzenia.

Dla nas kosmos to nieskończona, pusta przestrzeń. Prawda jest jednak zupełnie inna. Feldman oraz Hugh Taylor, autorzy głośnej książki Space Piracy: Preparing for a Criminal Crisis in Orbit, tłumaczą, że przestrzeń cislunarna posiada zaledwie kilka unikalnych, strategicznych punktów tranzytowych. To właśnie przez te wąskie, kosmiczne gardła będzie musiał przepływać niemal cały ruch związany z logistyką księżycową.

Podobnie jak Cieśnina Ormuz jest wąskim szlakiem wodnym, tak przestrzeń okołoksiężycowa, choć pozornie duża, w rzeczywistości zawiera kilka wyjątkowych i wyłącznych punktów tranzytowych, przez które musi przejść każda podróż na Księżyc. Jeśli wpadnie w niepowołane ręce, wszystkie rodzące się przedsięwzięcia księżycowe NASA i Elona Muska – pierwsze kroki w wielobilionowej gospodarce kosmicznej – mogą zostać spisane na straty – powiedział Space.com Feldman.

Gra o niewyobrażalną stawkę

Peter Garretson, ekspert ds. obronności z American Foreign Policy Council, podkreśla w rozmowie z serwisem Space.com, że choć dzisiejsza wartość komercyjna Księżyca jest znikoma, to jej przyszły potencjał wręcz rozsadza skalę. Mowa jest o strategicznych lokalizacjach, czyli biegunach, równiku oraz rejonach o nietypowym nagromadzeniu cennych minerałów. Kluczowym terytorium będą także księżycowe orbity oraz punkty Lagrange'a, w których zaparkowana zostanie najcenniejsza infrastruktura.

Gra toczy się o potężne zyski i kontrolę nad technologiami jutra. Elon Musk już teraz kreśli scenariusze, w których na Księżycu powstaną katapulty elektromagnetyczne zdolne do wystrzeliwania w przestrzeń potężnych centrów danych dla sztucznej inteligencji o mocy setek terawatów.

Garretson zauważa, że budowa ciężkiej infrastruktury, takiej jak konstrukcje nośne, farmy słoneczne czy systemy chłodzenia, jest energetycznie znacznie tańsza, jeśli wykorzystamy surowce znajdujące się na miejscu, zamiast windować je z Ziemi. Same komputery i chipy to zaledwie ułamek całej masy. W bliskiej przyszłości ogromne rynki mogą całkowicie uzależnić się od kosmicznych elektrowni, orbitalnych fabryk i księżycowych węzłów danych.

Przecięcie pępowiny nowej gospodarki

Teraz wyobraźmy sobie, że w tym misternie utkanym, wielomiliardowym łańcuchu logistycznym pojawia się kryzys. Cała działalność na powierzchni Srebrnego Globu będzie całkowicie uzależniona od delikatnej infrastruktury na orbicie, od systemów pozycjonowania i nawigacji, przez komunikację, aż po bieżące monitorowanie zagrożeń w przestrzeni kosmicznej.

Jeśli ktokolwiek zakłóci to funkcjonowanie, cała produkcja i wydobycie mogą stanąć w miejscu.

Przerwanie łańcucha dostaw, czy to na etapie górnictwa, rafinacji, wynoszenia ładunków windami kosmicznymi, czy też logistyki pracowniczej, miałoby katastrofalne skutki.

Według analiz taki scenariusz uderzyłby w przyszłą globalną gospodarkę znacznie silniej niż obecne blokady morskich szlaków handlowych. Księżyc już niebawem może odgrywać w naszym życiu tak samo kluczową rolę, jak dziś rejon Zatoki Perskiej. I dokładnie tak jak ona, stanie się miejscem bezwzględnej rywalizacji o strefy wpływów.

Bogdan Stech
30.04.2026 06:14
Tagi: ChinykonfliktKsiężycUSAwojna
