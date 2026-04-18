REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Media

Koniec darmowego archiwum sieci. Zamykają drzwi wspaniałemu narzędziu

Spór o trenowanie AI wchodzi na nowy poziom i uderza w fundamenty otwartego internetu. Tym razem oberwało się jednemu z najpotężniejszych narzędzi w sieci.

Malwina Kuśmierek
Wayback Machine na cenzurowanym
REKLAMA

Jeszcze niedawno panowało przekonanie, że internet niczego nie zapomina i zawsze pozwala wrócić do wcześniejszych wersji stron czy artykułów. Ten fundament zaczyna się jednak chwiać, ponieważ coraz więcej dużych redakcji ogranicza dostęp dla Internet Archive i jego narzędzia Wayback Machine. W efekcie użytkownicy tracą dostęp do części materiałów, które jeszcze niedawno można było swobodnie przeglądać w archiwach.

REKLAMA

Media zamykają drzwi dla Archiwum Internetu

Z danych firmy Originality AI cytowanych przez Wired wynika, że co najmniej 23 duże serwisy informacyjne blokują należącego do Internet Archive robota ia_archiver odpowiedzialnego za tworzenie kopii stron. Na liście znajdują się między innymi USA Today, The Guardian oraz The New York Times.

Robot ia_archiver to tzw. "crawler", czyli bot przeczesujący internet w poszukiwaniu treści do skopiowania i późniejszego przetwarzania. Z natury boty te są niewidoczne dla przeciętnego użytkownika - widać je jedynie w ruchu na stronie, a najbardziej znanym wykorzystaniem crawlerów jest indeksowanie treści na potrzeby wyszukiwarek internetowych takich jak Google. Wraz z wybuchem boomu na generatywną sztuczną inteligencję pojawił się nowy typ cralwerów - crawlery AI, czyli takie które zbierają treści z internetu na potrzeby treningu generatywnej AI

Jednak w tej sprawie nie chodzi o same crawlery Internet Archive, a to co dzieje się z treściami zapisanymi w Wayback Machine, czyli narzędziu pozwalającym sprawdzić archiwalne wersje danej strony. Crawler ia_archiver po zebraniu danych z danej strony, na przykład artykułu, "wraca" do Internet Archive i zwraca dane które są umieszczane w Wayback Machine. Treści obecnie w Wayback Machine są ogólnodostępne i może w nie zajrzeć każdy użytkownik internetu, w tym także crawlery AI.

Efektem tego jest zjawisko, w którym crawler AI zablokowany przez The New York Times wejdzie do Wayback Machine i stamtąd skopiuje treść artykułu. Aby zapobiegać tego typu sytuacjom, blokowane są i crawlery AI, i te należące do Internet Archive.

Przedstawiciele redakcji podkreślają, że działania nie są wymierzone bezpośrednio w Wayback Machine, lecz w automatyczne systemy zbierające dane dla generatywnej AI. Wydawcy obawiają się, że ich materiały mogą być używane bez zgody i odpowiedniego wynagrodzenia, co prowadzi do sporów prawnych i napięć z firmami technologicznymi. Taka strategia obronna uderza jednocześnie w narzędzia archiwizujące, które działają na podobnych mechanizmach technicznych.

Pomimo wyjaśnień decyzji, na media blokujące ia_archiver spadłą fala krytyki. Organizacje takie jak Electronic Frontier Foundation czy Fight for the Future zebrały ponad sto podpisów dziennikarzy wspierających działalność Internet Archive. Bowiem IA pozostaje jednym z niewielu narzędzi umożliwiających śledzenie zmian w publikacjach oraz weryfikowanie wcześniejszych wersji materiałów. Sytuacja jest też ironiczna gdyż wiele mediów - w tym sam The New York Times - niejednokrotnie wykorzystywało i linkowało w publikacjach strony zarchiwizowane w Wayback Machine.

Znaczenie Wayback Machine wykracza poza dziennikarstwo i obejmuje również system prawny oraz badania naukowe. Zarchiwizowane strony bywają wykorzystywane jako dowody w postępowaniach sądowych, a także jako źródła do analiz zmian społecznych i politycznych. Internet Archive w ciągu 30 lat działalności zgromadził już ponad bilion kopii różnorakich stron, budując unikalne repozytorium wiedzy o rozwoju sieci. Brak dostępu do części nowych materiałów stopniowo osłabia spójność tego zbioru i utrudnia odtwarzanie kontekstu wydarzeń.

Kierownictwo Internet Archive prowadzi rozmowy z wydawcami, jednak rosnąca liczba blokad sugeruje, że 23 organizacje medialne blokujące archiwum to szczyt góry lodowej i wstęp do internetu przyszłości.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: PandK / Shutterstock

REKLAMA
18.04.2026 09:15
Tagi: InternetSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
9:00
Gwiazdy, które zapaliły młody Wszechświat. W końcu mamy ich ślad
Aktualizacja: 2026-04-18T09:00:00+02:00
8:45
Strefa życia to za mało. Wiadomo, czego jeszcze potrzebują planety
Aktualizacja: 2026-04-18T08:45:00+02:00
8:30
"Kosmiczne spodki" od lat niszczeją. Aż przykre, że dopiero teraz się za to biorą
Aktualizacja: 2026-04-18T08:30:00+02:00
8:15
Wyciekło tajne logo. Trwa zacięta walka o polski megaprojekt
Aktualizacja: 2026-04-18T08:15:00+02:00
8:00
Apple rezygnuje z ekranów LCD. Rychło w czas
Aktualizacja: 2026-04-18T08:00:00+02:00
7:45
Ten gimbal sprawił, że znowu polubiłem gimbale. Wystarczy się zakręcić
Aktualizacja: 2026-04-18T07:45:00+02:00
7:30
Excel wierzy w dzień, który nigdy nie istniał. Microsoft nie zamierza tego naprawić
Aktualizacja: 2026-04-18T07:30:00+02:00
7:15
Windows 11 wreszcie przestanie być Windowsem 8. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-04-18T07:15:00+02:00
7:00
27 cali i 5K za 15 koła. A i tak warto kupić ten monitor
Aktualizacja: 2026-04-18T07:00:00+02:00
6:45
Guma kryje wielki sekret. Rozwiązali zagadkę sprzed 100 lat
Aktualizacja: 2026-04-18T06:45:00+02:00
21:20
Microsoft ma nowe komputery. Dwie premiery zamiast jednej
Aktualizacja: 2026-04-17T21:20:13+02:00
21:16
To nowy typ smartfonów. Jest lepszy, niż myślisz
Aktualizacja: 2026-04-17T21:16:54+02:00
20:59
Szkolimy ukraińskich żołnierzy. Powstaje prawdziwa kuźnia wojsk
Aktualizacja: 2026-04-17T20:59:35+02:00
20:26
21-letnia Polka naprawiła Linuxa. I ma dla nas ważną lekcję
Aktualizacja: 2026-04-17T20:26:45+02:00
20:23
OpenAI po ataku na Altmana: winne "doomerskie" narracje
Aktualizacja: 2026-04-17T20:23:15+02:00
20:09
Sfotografowali otchłań. Nie samo zdjęcie jest najciekawsze
Aktualizacja: 2026-04-17T20:09:25+02:00
19:59
Dynamiczne ceny gier PlayStation już w Polsce. Pytamy, czy to legalne
Aktualizacja: 2026-04-17T19:59:08+02:00
19:15
Rekordowa promocja na światłowód. Szybki internet tani jak barszcz
Aktualizacja: 2026-04-17T19:15:32+02:00
19:13
Zwykła rdza skrywa potężny sekret. To nowy materiał przyszłości
Aktualizacja: 2026-04-17T19:13:17+02:00
18:55
Historyczny powrót po latach. Wielkie miasto znów na mapie
Aktualizacja: 2026-04-17T18:55:55+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA