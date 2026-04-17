Już nie pójdziesz z torbami. Huawei ma promocję jak Biedronka

Huawei niczym Biedronka uruchamia nową promocję. Tym razem na przecenę trafiły tablety wyposażone w matowe tablety. Zamiast wielosztuk producent dodaje gratisowe akcesoria. 

Albert Żurek
Huawei promocja tablety
Akcja dotyczy dwóch konkretnych modeli tabletów z ekranami PaperMatte: Huawei MatePad 11.5 S 2026 oraz MatePad 11.5 2025. Urządzenia obecnie można kupić w naprawdę rozsądnych cenach. Szczególnie że w zestawie możemy liczyć na akcesoria obejmujące klawiatury oraz rysiki znacząco zwiększające użyteczność tych modeli.

Huawei uruchamia promocje na solidne i przystępne cenowo tablety

Od razu zaznaczę, że promocje dotyczą rozsądnych laptopów z segmentu cenowego: Jak wyglądają poszczególne oferty? O tak:

  • Huawei MatePad 11.5 S 2026 - 1699 zł / 1799 zł;
  • Huawei MatePad 11.5 2025  - 1349 zł / 1499 zł.

Dla każdego modelu ceny są dwie, ponieważ niższa obejmuje zestaw z tabletem oraz klawiaturą, z kolei wyższa zawiera rysik Huawei. W przypadku nowszego modelu za dodatkowy M-Pencil 3. generacji w kolorze białym dopłacamy 100 zł, a starszego - 150 zł. Cena tego akcesorium poza zestawem wynosi 399 zł, więc zdecydowanie lepiej wziąć sprzęt wraz z tabletem i klawiaturą. Jest znacznie taniej. 

Huawei
Huawei MatePad 11.5 2025
Huawei
Huawei
Huawei MatePad 11.5 S 2026
Huawei

Czym mogą pochwalić się poszczególne modele? W obu znajdziemy ekrany LCD o przekątnej 11,5 cala z matową powłoką przypominającą papier. Rozwiązanie zostało stworzone po to, aby skutecznie rozpraszać światło np. w jasnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz. W ekranach o błyszczącej powłoce jest widoczne każde odbicie, w tym światła, co znacząco obniża komfort użytkowania. Matowa powłoka ma temu zapobiegać, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu. 

W nowszym modelu z 2026 r. znajdziemy lepszy panel o wyższej rozdzielczości 2800 × 1840 pikseli i wyższej częstotliwości odświeżania 30 - 144 Hz z mniejszymi ramkami. W tańszej wersji z 2025 r. zastosowano ekran o odświeżaniu 60 - 120 Hz, rozdzielczości 2456 × 1600 pikseli i nieco większym obramowaniu.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 może pochwalić się również 12 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane. W Huawei MatePad 11.5 2025 zastosowano natomiast 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. 

Promocja potrwa do końca maja, jest dużo czasu

Promocja wystartowała w połowie kwietnia i potrwa do 31.05.2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Niższe ceny obu tabletów będą dostępne zarówno w ofertach elektromarketów takich jak Media Expert, MediaMarkt, x-kom, RTV Euro AGD czy Komputronik oraz w sklepie internetowym Huawei.

Albert Żurek
17.04.2026 13:37
Najnowsze
13:14
Pokazali dietę marynarzy US Navy. Polskie szpitale to przy tym luksus
Aktualizacja: 2026-04-17T13:14:25+02:00
12:49
Byli o krok od wylądowania? Załoga Artemis ujawnia, czego zabrakło
Aktualizacja: 2026-04-17T12:49:10+02:00
12:23
Mocarna promocja na Galaxy S25 Ultra. Lepszego telefonu nie kupisz
Aktualizacja: 2026-04-17T12:23:05+02:00
12:10
Wreszcie! Infrastruktura, by pociągi w Polsce mogły śmigać 250 km/h, gotowa
Aktualizacja: 2026-04-17T12:10:11+02:00
11:26
Amerykańska broń nie dotrze na czas. Nasza wschodnia flanka NATO ma problem
Aktualizacja: 2026-04-17T11:26:04+02:00
11:14
Biurowiec, jakiego w Polsce jeszcze nie było. "Gotowy na najgorsze"
Aktualizacja: 2026-04-17T11:14:25+02:00
10:53
Szpachlują iPhone'y jak samochody. Handlarz Mirek by się nie powstydził
Aktualizacja: 2026-04-17T10:53:07+02:00
10:39
Ajfoniarze są wierni jak psy. Android się chowa
Aktualizacja: 2026-04-17T10:39:07+02:00
10:29
Zbadali meteoryt z Marsa i złapali się za głowy. Był na nich tusz z długopisu
Aktualizacja: 2026-04-17T10:29:17+02:00
9:28
Polacy nie mogą odzyskać kasy z kaucji. Co za absurd
Aktualizacja: 2026-04-17T09:28:15+02:00
8:53
Zmieniają zdjęcia ludzi bez ich wiedzy. Sklepy z aplikacjami mają potężny problem
Aktualizacja: 2026-04-17T08:53:19+02:00
8:02
Musisz wybrać: większy dysk lub więcej RAM-u. Jaka decyzja?
Aktualizacja: 2026-04-17T08:02:02+02:00
7:15
Wywalisz plastik z telefonu. Operator ułatwia sprawę
Aktualizacja: 2026-04-17T07:15:57+02:00
7:00
Koniec marki to kłamstwo. Ten sprzęt trafi na nadgarstki
Aktualizacja: 2026-04-17T07:00:00+02:00
6:15
Stworzyli mechaniczną żmiję. Samodzielnie uczy się, jak cię uratować
Aktualizacja: 2026-04-17T06:15:00+02:00
6:10
Zbrojeniówka wchodzi na orbitę. Szykują kosmiczny system dla wojska
Aktualizacja: 2026-04-17T06:10:00+02:00
6:05
Koniec z dziurawymi drogami. Polacy mają genialny patent na asfalt
Aktualizacja: 2026-04-17T06:05:00+02:00
6:02
Grający mebel to HIT. Sprawdziłem tani głośnik, którego nie musisz chować
Aktualizacja: 2026-04-17T06:02:23+02:00
6:00
Obnażyli brutalną prawdę o Kosmosie. Nasza wiedza legła w gruzach
Aktualizacja: 2026-04-17T06:00:00+02:00
5:53
Nie śpią, bo słyszą automaty paczkowe. Miasto ma ich gdzieś
Aktualizacja: 2026-04-17T05:53:27+02:00
