Już nie pójdziesz z torbami. Huawei ma promocję jak Biedronka

Akcja dotyczy dwóch konkretnych modeli tabletów z ekranami PaperMatte: Huawei MatePad 11.5 S 2026 oraz MatePad 11.5 2025. Urządzenia obecnie można kupić w naprawdę rozsądnych cenach. Szczególnie że w zestawie możemy liczyć na akcesoria obejmujące klawiatury oraz rysiki znacząco zwiększające użyteczność tych modeli.

Huawei uruchamia promocje na solidne i przystępne cenowo tablety

Od razu zaznaczę, że promocje dotyczą rozsądnych laptopów z segmentu cenowego: Jak wyglądają poszczególne oferty? O tak:

Huawei MatePad 11.5 S 2026 - 1699 zł / 1799 zł;

Huawei MatePad 11.5 2025 - 1349 zł / 1499 zł.

Dla każdego modelu ceny są dwie, ponieważ niższa obejmuje zestaw z tabletem oraz klawiaturą, z kolei wyższa zawiera rysik Huawei. W przypadku nowszego modelu za dodatkowy M-Pencil 3. generacji w kolorze białym dopłacamy 100 zł, a starszego - 150 zł. Cena tego akcesorium poza zestawem wynosi 399 zł, więc zdecydowanie lepiej wziąć sprzęt wraz z tabletem i klawiaturą. Jest znacznie taniej.

Czym mogą pochwalić się poszczególne modele? W obu znajdziemy ekrany LCD o przekątnej 11,5 cala z matową powłoką przypominającą papier. Rozwiązanie zostało stworzone po to, aby skutecznie rozpraszać światło np. w jasnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz. W ekranach o błyszczącej powłoce jest widoczne każde odbicie, w tym światła, co znacząco obniża komfort użytkowania. Matowa powłoka ma temu zapobiegać, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu.

W nowszym modelu z 2026 r. znajdziemy lepszy panel o wyższej rozdzielczości 2800 × 1840 pikseli i wyższej częstotliwości odświeżania 30 - 144 Hz z mniejszymi ramkami. W tańszej wersji z 2025 r. zastosowano ekran o odświeżaniu 60 - 120 Hz, rozdzielczości 2456 × 1600 pikseli i nieco większym obramowaniu.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 może pochwalić się również 12 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane. W Huawei MatePad 11.5 2025 zastosowano natomiast 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki.

Promocja potrwa do końca maja, jest dużo czasu

Promocja wystartowała w połowie kwietnia i potrwa do 31.05.2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Niższe ceny obu tabletów będą dostępne zarówno w ofertach elektromarketów takich jak Media Expert, MediaMarkt, x-kom, RTV Euro AGD czy Komputronik oraz w sklepie internetowym Huawei.

Albert Żurek 17.04.2026 13:37

