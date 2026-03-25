Ktoś mąci przy polskim atomie. Pojawiło się ważne ostrzeżenie

Ładowanie...

W ostatnich dniach obserwujemy nasilenie działań dezinformacyjnych wymierzonych w projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu – informuje spółka Polskie Elektrownie Jądrowe na swojej stronie internetowej.

W mediach społecznościowych można natknąć się na fałszywe profile podszywające się m.in. pod przedstawicieli spółki PEJ oraz pod osoby pełniące funkcje publiczne. Jak czytamy, wykorzystują one oficjalne materiały związane z projektem elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, by rozpowszechniać nieprawdziwe informacje.

Dodatkowo odnotowujemy pojawianie się zmanipulowanych nagrań wideo oraz plików graficznych, w których przy użyciu zaawansowanych technik cyfrowych, tworzone są fałszywe wypowiedzi propagujące nieprawdziwe informacje i dane dotyczące projektu jądrowego oraz spółki PEJ. Tego rodzaju materiały mają na celu wprowadzanie opinii publicznej w błąd – zaznaczają Polskie Elektrownie Jądrowe.

Zaapelowano o ostrożność i czujność oraz weryfikowanie źródeł, z których pochodzą informacje dotyczące spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, a także elektrowni jądrowej powstającej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. "Zalecamy korzystanie z oficjalnych kanałów komunikacji spółki i wiarygodnych mediów oraz zachowanie szczególnej ostrożności wobec informacji pochodzących z niezweryfikowanych źródeł" – podkreślono w komunikacie.

Polskie Elektrownie Jądrowe nie zdradzają, w jaki sposób próbuje się manipulować i wprowadzać w błąd opinię publiczną. Warto mieć jednak ostrzeżenie z tyłu głowy i dokładnie przyglądać się treściom, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Łatwo można sobie wyobrazić, komu tak wielka i kluczowa polska inwestycja jest nie w smak i komu zależy, aby wkładać kij w szprychy.

Polska czeka na atom

Na szczęście o ewentualne zniechęcenie będzie bardzo trudno, bo Polacy są więcej niż entuzjastycznie nastawieni do elektrowni atomowej. Na początku 2026 r. opublikowano wyniki sondażu, z którego wynika, że 91,9 proc. respondentów popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. 69,2 proc. wyraża zdecydowane poparcie dla atomu, a przeciwko jest jedynie 5,4 proc. badanych. Odsetek osób zdecydowanie przeciwnych wynosił 2,8 proc.

- Polki i Polacy coraz lepiej rozumieją strategiczną rolę energetyki jądrowej w transformacji energetycznej kraju. 94 proc. respondentów uważa, że budowa elektrowni jądrowych zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. 88,1 proc. badanych wskazuje, że atom jako niskoemisyjne źródło energii jest skutecznym narzędziem walki ze zmianami klimatycznymi – zaznaczało Ministerstwo Energii.

Najwięcej zwolenników energetyki jądrowej jest wśród osób w wieku 15-29 lat, a najmniej w grupie 50-75 lat, w tym najwięcej negatywnych odpowiedzi odnotowano wśród osób w wieku 50-59 lat. Niestety możemy sobie wyobrazić, że to właśnie ta grupa może być celem manipulacyjnych ataków.

Poparcie dla atomu mogą chcieć wykorzystać również oszuści, którzy zawsze trzymają rękę na pulsie i dostosowują swoje przekręty do popularnych i aktualnych wydarzeń. Regularnie podszywają się pod znane instytucje, więc niewykluczone, że prędzej czy później doczekamy się prób z wykorzystaniem motywu polskiej elektrowni jądrowej. Fałszywe inwestycje stale są w modzie, więc trzeba uważać również na tego typu zagrożenia.

Dodatkowym problemem jest fakt, że choć Polacy masowo zgłaszają fake newsy, to big techy mają to w nosie. Świadomość rośnie i to jest pocieszające, ale ci, którzy chcą siać zamęt, czują się na platformach (anty)społecznościowych jak ryby w wodzie. Ma to ogromny wpływ, bo jak widać próbuje się wprowadzać chaos w niezwykle ważnych sprawach z punktu widzenia państwa. I choć bolesne przykłady mamy na to od lat, właściciele molochów nie wydają się tym przejmować. W końcu istotne jest to, że biznes się kręci.

Adam Bednarek 25.03.2026 11:25

Ładowanie...